Tere Jiménez Inicia Entrega de más de 11 mil Becas a Estudiantes de Todo el Estado

Inversión Superior a los 21 Millones de Pesos

Corresponden al segundo semestre del 2025 y benefician a alumnas y alumnos de todos los niveles educativos.

La educación es la base y la herramienta más importante para conquistar el mundo entero: Tere Jiménez.

La gobernadora entregó las primeras becas a más de dos mil estudiantes de Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Tepezalá.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inició un recorrido por todos los municipios del estado para hacer la entrega de más de 11 mil becas “Pasos Gigantes” a estudiantes de todos los niveles educativos, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.

La gobernadora subrayó la importancia de la educación como motor de desarrollo y aseguró que su administración está firmemente comprometida con la continuidad de estos apoyos para que las niñas, niños y jóvenes puedan alcanzar sus sueños.

“Siempre vamos a apostarle a la educación porque es la llave que abre las puertas a mejores oportunidades; es la base y la herramienta más importante para conquistar el mundo entero. Recuerden que no existen límites para lograr todo lo que se propongan”, dijo Tere Jiménez.

Este día la gobernadora entregó las primeras becas a más de dos mil estudiantes de educación básica, media superior y superior, de los municipios de Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Tepezalá.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, precisó que estas becas corresponden al segundo semestre del 2025, con lo que este año sumarán más de 16 mil los apoyos de este tipo, por un monto de 30 millones de pesos.

“Este programa no sólo representa un apoyo económico, sino que constituye un estímulo directo para que las y los estudiantes continúen con su formación académica”, sostuvo.

La presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza Vázquez, agradeció los apoyos recibidos y reconoció la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez por hacer de la educación una de sus mayores prioridades.

“Gracias, gobernadora, porque más que una beca, es la llave para que nuestras niñas, niños y jóvenes logren sus sueños; si algo he aprendido de Tere Jiménez es que en Aguascalientes se cumplen los sueños y ella siempre pone ese escaloncito para poderlos alcanzar”, destacó.

A nombre de las y los alumnos beneficiados, los estudiantes Dominic Paul Durón de la Torre y Mayté Arlen Puga Martínez reconocieron la importancia de las becas educativas, ya que les permiten avanzar en su formación académica, al tiempo que representan un apoyo para la economía familiar.

“Gracias por darnos herramientas para enfrentar los desafíos del siglo XXI”, precisaron.

En los eventos que se realizaron en Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, también estuvieron presentes los diputados locales Amisadaí Castorena Romo y Heriberto Gallegos Serna; Mónica Fabiola Bañuelos Rodarte, coordinadora de Becas y Financiamiento Educativo; y José Ernesto Olvera González, director del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, entre otras autoridades.