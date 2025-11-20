Mi Jardín de Flores

¡Devuélveme a mi Hijo, Pinche Perro Asesino!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia, para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir: a la Transformación no la detiene nadie, el pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la Transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Miércoles 19 de Noviembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

NO CABE duda de que muchos de los 58 municipios de Zacatecas son gobernados por aprendices de déspotas, como el alcalde de Tepechitlán, el Adolfo Cortez Santillán, quien cambió las chapas de todas las ofi cinas del Ayuntamiento y se apoderó de las llaves, según lo denunciaron José Dolores Salas, secretario de gobierno municipal; la tesorera Miriam Serrano y la regidora Manuela Ávila, quienes en rueda de prensa, en la capital del estado, denunciaron que así el alcalde se adueñó de la presidencia municipal.

TODO comenzó -denunciaron- desde septiembre de 2024, cuando el alcalde Adolfo Cortez por sus huevos impuso a una regidora que no cumplía con la documentación requerida, desde entonces se resquebrajó la disciplina y Tepechitlán es ingobernable.

-CÓMO una chispa puede incendiar la pradera, ¿verdad? Ahora el secretario de gobierno municipal, la tesorera y una regidora encabezan al grupo disidente que quiere poner al alcalde Adolfo Cortez, de patitas a la calle, por lo que -dijeron- intentarían entrevistarse con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito , para que atienda la situación.

-PERDÓN, pero están pedorros: Gustavito no es el patrón de los alcaldes, los alcaldes son autónomos y os municipios libres, así es que el Adolfo Cortez se ha de estar cagando de risa: Gustavito no tiene vela en ese entierro.

El David Tiene Abandonados a los Municipios

CARLOS PEÑA Badillo, diputado local y quien le cuida el PRI estatal a Miguel Alonso, dijo una gran verdad el gobernador David Monreal tiene abandonados a los municipios.

-TARDE, pero sin sueño, lo dijo cuatro años y días después, porque El Holgazán, ni siquiera atiende la capital del estado , menos va a atender los 58 municipios que conforman Zacatecas, al Holgazán lo único que le interesa es el pre$upue$to, lo demás se lo deja a su clan y a Rodrigo Reyes Mugüerza, que -me dicen- también está amasando una fortuna.

-¿TAMBIÉN está en la repartición?

-CLARO, no ve que hasta los ojitos le brillan…

-TODO EL Gabinete de David va a salir bien forrado.

EN 2021, con Alejandro Tello compartió 30 mil 226 millones 169 mil. 891 pesos.

EN 2022: Recibió un presupuesto de egresos por 36 mil 252 millones de pesos.

EN 2023: 36.mil 812 millones 548 mil 822 pesos.

EN 2024: 38 mil 671 millones 799 mil 379 pesos.

EN 2025: 40 mil 122 millones 468 mil 266 pesos.

ESTOS SON cantidades ofi ciales que ha recibido como presupuesto de egresos, sin tomar en cuenta los millones extra que El Holgazán ha recibido en los cuatro años dos meses siete días que lleva en el poder.

-ES UNA montaña de dinero: ¿a dónde ha ido a parar, pues el pueblo cada vez tiene más necesidades.

-PERO lo Monreal más ranchos, gasolineras, hoteles y propiedades como arroz.

-PUES SÍ, el cártel de los Monreal trabaja para su causa, no para el pueblo, pinchis ratas.

–¡DOÑA PETRA!

-ES LO que dice todo Zacatecas, madre Teresa, ¿a poco usted no escucha?

-MEJOR cambiemos de plática, no provoquemos más desapariciones, ya ve que doña Virginia de la Cruz no aparece desde el 7 de agosto de 2024, luego de que enfrentó al señor gobernador. -SÍ –recuerda doña Petra- cuando le gritó en aquel evento .¡Devuélveme a mi hijo, pinche perro!.. desde entonces nadie sabe nada de la señora Virginia.

-HAY VARIAS versiones: una, que está amenazada de muerte, otra, que la golpearon y le cortaron la lengua, otra que hablaron con ella y le dieron un beca y…

-SE DICEN más cosas, pero lo cierto es que la señora Virginia está en calidad de desaparecida, ella que era tan aguerrida..¡Ay, Dios de mi Vida!, ojalá y no le hayan hecho nada malo, tuvo muchas desgracias con su hijo, esposo y demás familiares: hay gobiernos muy malos y vengativos

-RECUERDO ese evento de,La Agenda de la Paz, había miles de personas y el evento era televisado, aún así se les coló doña Virginia, se paró frente al gobernador y gritó a todo pulmón:

¡DEVUÉLVEME a mi hijo, pinche perro asesino!. ¡¿Por qué no me das la cara?!., fueron sus palabras, pero el gobernador ni siquiera parpadeó y siguió leyendo su discurso, mientras doña Virginia era sacada del lugar de manera violenta. Luego salió en la tele mostrando los moretones que le hicieron los guaruras de David, hombres y mujeres, cuando la sacaron en vilo del evento.

-Y DESDE entonces no aparece: hace un año tres meses, pues fue en agosto de 2024, en el Palacio de Convenciones.

Carlos Peña Echó de Cabeza a David Monreal

DON CARLOS Peña, diputado local y presidente estatal del PRI, lo dijo claro y de frente:el gobernador, David Monreal, tiene abandonados a los municipios, además de tener las carreteras en deplorables condiciones, pues hay muchas comunidades sin vías transitables: parecen cráteres lunares.

-SON UNA vergüenza nuestras carreteras.

-MÁS TODAVÍA el gobernador.

-SALIÓ peor que El RaTello.

-CON MÁS presupuesto, pero más inepto.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe.