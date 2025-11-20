Ayuntamiento Llama a Evitar Regalar Mascotas sin Responsabilidad en Temporada Decembrina

Con la llegada de las festividades decembrinas, es común que algunas personas consideren regalar mascotas como un gesto de cariño; sin embargo, el director de Medio Ambiente de la capital, Isaac Rivera Ruvalcaba, hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar antes de tomar esta decisión y asumirla con total responsabilidad.

Rivera Ruvalcaba explicó que uno de los aspectos más importantes al pensar en obsequiar un animal de compañía es conocer la talla y las características de la mascota, ya que el espacio donde vivirá influye directamente en su bienestar. Señaló que perros y gatos requieren un hogar digno, áreas adecuadas de dispersión, alimento, cobijo y protección ante las condiciones climáticas adversas, especialmente durante el frío que se intensifica en esta temporada.

“El espacio en el que se desarrollará la mascota es esencial para que tenga una vida digna. Además, es fundamental mantenerlos fuera de condiciones desfavorables como lluvia, calor extremo o bajas temperaturas”, destacó el funcionario.

Asimismo, recordó que tener una mascota implica una responsabilidad a largo plazo, así como gastos periódicos relacionados con su alimentación y atención veterinaria. Subrayó que adoptar o adquirir un animal de compañía no debe ser una decisión impulsiva, ya que se trata de un ser vivo que necesita cuidados constantes, afecto y un entorno seguro.

Ante ello, invitó a quienes estén considerando regalar una mascota a acercarse al Centro de Control Canino de la capital, donde encontrarán perros de diversas tallas que buscan un hogar. El personal del centro, dijo, está capacitado para orientar a las familias interesadas en realizar una adopción responsable y con verdadero compromiso.

“Una mascota es un compañero de vida que merece respeto, atención y cariño. Su bienestar depende de nosotros y el compromiso es por varios años. No deben ser abandonados bajo ninguna circunstancia”, finalizó Rivera Ruvalcaba.

Con estas recomendaciones, el Ayuntamiento de Zacatecas busca fomentar la tenencia responsable y evitar el abandono de mascotas, una problemática que suele incrementarse después de las celebraciones decembrinas.