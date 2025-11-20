Jueza de Sinaloa da Palo al Director de la Banda Sinfónica de Zacatecas

Sigue las “Chicanadas” Contra Arturo García

Por Nallely de León Montellano

El músico Arturo García Ortega, quien mantiene una disputa legal por la dirección de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, denunció este miércoles una serie de anomalías en el proceso judicial que recientemente derivó en un fallo en su contra.

La resolución fue emitida por la jueza Alva Miranda Ramírez en Culiacán, Sinaloa, en favor del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC). García Ortega recordó que promovió un amparo para que se respetara el nombramiento que, según afirma, le fue otorgado en 2004 y que acredita su designación como director de la agrupación. Indicó que durante el proceso obtuvo una suspensión definitiva que impedía su destitución, por lo que considera que la decisión reciente contravino lo que venía resolviéndose.

Calificó el fallo como un acto irregular y anunció que solicitará una revisión ante el Tribunal Colegiado. El músico señaló que el expediente fue trasladado a Sinaloa y que el cambio de sede derivó en una resolución inesperada que, según dijo, favorece al IZC pese a la documentación que él presentó para acreditar su antigüedad y sus derechos laborales.

También cuestionó el nuevo reglamento estatal que regula la elección del director de la Banda Sinfónica, al considerar que desconoce la trayectoria y el nombramiento que asegura tener desde hace dos décadas.

García Ortega afirmó además que el IZC sostiene una postura contradictoria sobre su situación laboral, pues mientras argumenta que no es director, señala que sí tiene el cargo de subdirector, aunque tampoco — dijo— se le han respetado esas funciones.

Durante su exposición, el músico advirtió que la Banda Sinfónica atraviesa un periodo de poca actividad artística y de programación limitada, situación que, a su juicio, afecta la continuidad y relevancia cultural del conjunto estatal. Aseguró que continuará con la vía legal hasta agotar todas las instancias y confió en que el tribunal de revisión actúe con objetividad.