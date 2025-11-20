60 Años de Arte Joven

El Instituto Cultural de Aguascalientes te invita a ser parte de la exposición Futuro(s) Posible(s). 60 años de Arte Joven, una muestra que celebra seis décadas de creatividad, innovación y talento en México.

Conoce las obras ganadoras del emblemático certamen de Arte Joven y disfruta un recorrido por la historia y las tendencias creativas que han marcado al país durante 60 años.

Las obras se exhiben en las siguientes sedes:

Museo de Arte Contemporáneo No. 8

Museo José Guadalupe Posada

Museo de Aguascalientes

Museo Espacio

Museo Ferrocarrilero

Museo de la Insurgencia

Galería Rüido

En cada uno de estos espacios podrás solicitar tu pasaporte coleccionable y llenarlo con pegatinas exclusivas de cada museo o galería. Guárdalo bien, habrá sorpresas.

Visítanos de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.