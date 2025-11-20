Entrega Tere Jiménez más de Cinco mil Becas a Estudiantes de Calvillo y Aguascalientes

“Pasos Gigantes”

La gobernadora continúa con la entrega de más de 11 mil becas “Pasos Gigantes” a estudiantes de todos los municipios del estado.

Las y los beneficiarios son alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad.

Al continuar con la entrega de becas “Pasos Gigantes” a niñas, niños y jóvenes de todos los municipios del estado, este día la gobernadora Tere Jiménez otorgó este apoyo a más de 5 mil 300 estudiantes de Calvillo y Aguascalientes que cursan su educación básica, media superior y superior.

“Queremos que todas y todos los estudiantes de Aguascalientes cumplan sus sueños, pero eso sólo se logra con esfuerzo y dedicación; por eso les entregamos estas becas, para que sigan en las aulas y no tengan motivos para dejar la escuela”, les dijo la gobernadora a las y los beneficiarios.

Inicialmente, la gobernadora visitó el municipio de Calvillo, donde sostuvo un encuentro en el Polifórum con estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, a quienes les entregó becas para que puedan continuar sus estudios.

Ahí el presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, reconoció a la gobernadora Tere Jiménez por impulsar una educación incluyente y de calidad para que las nuevas generaciones trasciendan: “Gracias, Tere, por ese amor profundo que le tienes a Calvillo y a su gente”, sostuvo.

A nombre de las y los alumnos beneficiados, Meredith Sarely Reyes Velasco dijo que este apoyo es un gran estímulo para seguir estudiando y agradeció a la gobernadora por promover este tipo de programas que ayudan a los que menos tienen: “Tere Jiménez es inspiración y ejemplo, por eso quiero ser como ella, para ayudar a que más niñas y niños puedan estudiar”, dijo.

Más tarde, la gobernadora se trasladó al Foro de las Estrellas en la ciudad capital, donde entregó becas a estudiantes de todos los niveles académicos.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, reconoció el esfuerzo de alumnos y padres de familia y llamó a promover en las escuelas y desde los hogares valores como la honestidad y el respeto, para que Aguascalientes siga distinguiéndose como una de las mejores ciudades para vivir.

Por último, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, recordó que serán más de 11 mil becas “Pasos Gigantes”, correspondientes al segundo semestre del 2025, las que entregará la gobernadora a estudiantes de todos los municipios del estado, alcanzando la entrega de más de 16 mil becas en 2025.

Destacó que estos apoyos representan una herramienta para impulsar la permanencia escolar y para que las niñas, niños y jóvenes puedan cumplir sus sueños.

Acompañaron a la gobernadora la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; el diputado local Adán Valdivia López, y Mónica Bañuelos Rodarte, coordinadora de Becas y Financiamiento Educativo del IEA.