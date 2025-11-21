Mi Jardín de Flores

El Centro Histórico, Sucio y Maloliente

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse, porque fi nalmente es un delito, más allá de una protesta social: Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Jueves 20 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Ya Planean Otro Impuesto en Gobierno del Estado

LA SUSANA Rodríguez Márquez -abre la conversación doñ Petra-, que cobra como secretaria del Agua y Medio Ambiente, en el ‘desgobierno’ del David Monreal, confi rmó a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que su jefe y achichincles ya están planeando llevar a cabo el cobro de otro impuesto: la verifi cación vehicular a partir de 2026.

-BUENO, doña Susana asegura que el objetivo es atender el problema de la contaminación ambiental en la zona metropolitana y algunos municipios con alta concentración vehicular, ‘sin afectar de manera abrupta el bolsillo de los propietarios y propietarias’.

-¡SON CHING.. (censurado)! -truena don Roberto- entra de lleno a su penúltimo año de gobierno y David nomás está planeando cómo cobrar más impuestos, al rato nos va a cobrar otro por respirar ¡pinche abusivo!

-PUES POR lo que doña Susana declaró a nuestro periódico, ya está todo listo, nomás entrar el año nuevo y …

-¡CHARRASCAS!, ¡otro impuesto más al leal y noble pueblo de Zacatecas que, como buen ‘supermacho’ aguanta todos los golpes que salen del inquilino de palacio de gobierno, que no tiene en su cabeza más que planes para sacarle más dinero a la gallina de los huevos de oro, que es la sociedad zacatecana!

-NO SÉ que pecado estaremos pagando los zacatecanos, nos deshicimos de un Ra- Tello’ y estamos haciendo supermillonario a un ‘Holgazán’; ya verán lo forrado que va a salir de la casa de los perros, el 11 de septiembre de 2027.

-PUES CORREN el peligro de que muchos zacatecanos vayamos a cambiar las placas de sus vehículos a San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes, otros a Durango, Nuevo León y Coahuila, ¡qué voraz nos resultó don David.

-¡MMM... ese es capaz hasta de rifar a la Sarita, en un momento dado, pues ‘El Holgazan’ nomás está pensando en el dinero, no tiene llenadera!

Una Ciudad Sucia y Maloliente

DOÑA Lourdes Velasco Gómez, representante de los Comerciantes Unidos del Centro Histórico, en entrevista con nuestro Diario declaró que el ‘Buen Fin’ no les dejó buenos resultados.

LAS ventas no repuntaron, pues no se contó con publicidad ofi cial, ni con ninguna estrategia de promoción que ayudara a atraer visitantes o incentivar el consumo local.

ASEGURÓ que con todo y que los comerciantes bajaron sus precios, la falta de difusión afectó las ventas, además se lanzó contra em alcalde Miguel Varela Pinedo porque se la pasa otorgando permisos sin ton ni son, convirtiendo el bello centro histórico en un zoco árabe, sucio y apestando a orines”.

-DIJO OTRA cosa muy importante: Zacatecas pudiera perder la declaratoria de Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad, por tanto comercio callejero que cada vez se extiende más y más: .

EL TURISTA -declara doña Lourdesllega y dice: ‘¡qué sucia está su ciudad, qué feo está Zacatecas; antes no era así ‘, y luego viene la comparación de ciudades cercanas como Aguascalientes y San Luis Potosí, que están rechinando de limpias, por lo que nos están ganando turismo porque ahí sí tienen idea, orden, limpieza y estrategia.

LA LÍDER de los comerciantes del Centro Histórico, terminó diciendo que muchos de sus agremiados enfrentan ventas críticas porque además de la falta de clientela, deben de pagar rentas elevadas, servicios, impuestos y cargas fi scales que hacen cada vez más difícil la permanencia de los negocios.

Y ALERTÓ: ‘Hay varios establecimientos en los pasajes comerciales que están pensando seriamente en cerrar sus puertas porque son los vendedores ambulantes los que captan más clientela en la parte de afuera, además de que a nosotros nos exigen todo y a ellos no les exigen nada.

DOÑA Lourdes dice estar preocupada por la temporada navideña.

-YO CREO que debería estar feliz, es la mejor de las épocas.

-LO QUE sucede es que para las fi estas de diciembre y año nuevo -dice- el municipio se da vuelo y dice expide entre 700 y 900 permisos a vendedores ambulantes a partir del 1 de diciembre, lo que podrá en riesgo la buena imagen del Centro Histórico, que generará toneladas de basura y un fuerte olor a orines.

-AGUA de riñón.

-ESO ERA antes, hoy el municipio lava muy temprano las calles del Centro Histórico.

-NO TODO el tiempo, el Centro Histórico apesta a orines.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.