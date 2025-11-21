“En Zacatecas no hay Narcocampamentos de Adiestramiento”

Rodrigo Reyes Desmiente al Fiscal de Jalisco:

Por Nallely de León Montellano

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, cuestionó este miércoles las declaraciones del fiscal de Jalisco (Salvador González de los Santos) sobre un caso de reclutamiento de menores vinculado al estado, al señalar que la información difundida “no está sustentada” y que la última ubicación del joven mencionado no determina responsabilidad alguna para Zacatecas. Reyes Mugüerza afirmó que, desde que Jalisco habló por primera vez de un supuesto campamento de adiestramiento en territorio zacatecano, se ha solicitado información formal sin recibir respuesta.

Consideró que los señalamientos públicos del fiscal jalisciense no abonan a la coordinación regional en materia de seguridad y llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas fiscalías. El funcionario destacó que Zacatecas mantiene comunicación permanente con los gobiernos que integran la región y que cada entidad debe asumir la responsabilidad sobre sus propios hechos. Como ejemplo, mencionó un reciente operativo en Villanueva, donde fuerzas estatales actuaron tras detectar indicios sobre un campamento criminal en la zona.

Sobre el tema de reclutamiento de menores, aseguró que, de acuerdo con el fiscal de Zacatecas, no existe evidencia que respalde lo dicho por Jalisco y llamó a evitar declaraciones sin sustento. Reiteró que el estado continuará colaborando en acciones de pacificación y que el gobernador David Monreal impulsa una estrategia de seguridad con enfoque regional.

En otro tema, Reyes Mugüerza informó que la situación política en Tepechitlán será atendida mediante una mesa de diálogo convocada en Zacatecas para mediar las diferencias al interior del ayuntamiento. Sostuvo que, aunque ha habido fricciones entre integrantes del cabildo, no existe riesgo de ingobernabilidad y que se buscará que las disputas internas no afecten a la población.

Respecto al municipio de Apulco, explicó que la administración opera con normalidad, pese al proceso penal que involucra a exfuncionarios. Indicó que el nuevo presidente municipal mantiene comunicación constante con el Gobierno del Estado y que, desde el ámbito político, el municipio se encuentra estable.

Consultado sobre la situación de la Defensoría Pública, el secretario indicó que se mantiene una encargada del despacho mientras se desarrolla el proceso interno para definir a la persona titular, bajo un esquema donde trabajadoras y trabajadores participan en la propuesta. Aseguró que no se han registrado despidos y que cualquier posible irregularidad será revisada.

Reyes Mugüerza concluyó que la prioridad del gobierno estatal es preservar la gobernabilidad en los 58 municipios y reforzar la coordinación con autoridades federales y estatales para hacer frente a los retos de seguridad en la región.