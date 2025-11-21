Mujer de Durango Asegura que una Jueza la Dejó sin su Casa

Otra Rayita más al Tigre de la Injusticia en Zacatecas

Por Nallely de León Montellano

Una mujer originaria de Durango se manifestó la tarde de este miércoles frente a Palacio de Gobierno, justo al concluir el desfile del 20 de noviembre, para denunciar presuntas irregularidades en un proceso judicial que —asegura— derivó en la venta de su vivienda. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, estuvo presente en el lugar mientras la ciudadana expuso su caso ante medios de comunicación y transeúntes.

La mujer, conocida en su estado como “Lady Mazapanes” por una protesta previa, repartió dulces a periodistas y solicitó difundir su denuncia. Afirmó que su propiedad fue adjudicada mediante una sentencia basada en datos falsos, entre ellos un supuesto hermano y un domicilio inexistente, lo que —dijo— ya fue advertido por un juez federal al otorgarle un amparo.

Sin embargo, señaló que, pese al fallo judicial a su favor, la jueza responsable del caso no ha restituido la situación legal de su vivienda. Entre lágrimas, pidió la intervención del gobernador de Zacatecas para recuperar la casa que, según relató, le llevó dos décadas de trabajo adquirir. La manifestante aseguró no buscar convertirse en víctima en Zacatecas, sino visibilizar un con􀃀icto originado en Durango.

Expresó temor por regresar a su estado, pero reiteró su intención de continuar exigiendo justicia. Antes de retirarse, solicitó apoyo “a los buenos y a los malos”, al afirmar que en su caso han participado personas coludidas con autoridades. La protesta concluyó sin incidentes y la mujer se marchó rumbo a Durango tras hacer públicas sus acusaciones.