“Se Aumentará el Presupuesto Para Impulsar el Deporte en Zacatecas”

Promete el Gobierno Estatal

Por Nallely de León Montellano

El Gobierno de Zacatecas anunció que para 2026 incrementará el presupuesto destinado al impulso deportivo en la entidad, medida que forma parte de una estrategia para mejorar espacios públicos, fortalecer programas de formación y acompañar a niñas, niños y jóvenes en actividades físicas y de alto rendimiento. El anuncio se realizó durante la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, realizada en Palacio de Gobierno, donde se reconoció a atletas y entrenadores destacados.

Los galardonados fueron Luis José Medina Fuentes, Kenya Lozano Méndez, Sandra Karina Álvarez Perea, Domingo González Ramírez e Ilse Ariadna Guerrero, quienes recibieron sus distinciones en presencia de autoridades estatales y familiares. Durante el evento, se informó que el estado prepara la apertura de tres gimnasios de alto rendimiento y que continuará la rehabilitación de espacios depor t ivos en coordinación con el Gobierno de México.

Funcionarios del Instituto de Cultura Física y Deporte señalaron que el fortalecimiento de la infraestructura busca garantizar mejores condiciones para quienes representan a Zacatecas en competencias nacionales e internacionales.

En otro de los anuncios destacados, se confirmó que el próximo 28 de noviembre Zacatecas será sede, por primera vez, de un partido clasificatorio rumbo al Mundial de Basquetbol 2027, encuentro en el que la Selección Mexicana enfrentará a República Dominicana en el Gimnasio Marcelino González.

La presencia del entrenador nacional Omar Quintero y del jugador Israel Gutiérrez dio inicio a una jornada de actividades de capacitación con jóvenes locales. Las autoridades estatales reiteraron que, además de apoyar a deportistas de alto rendimiento, el incremento presupuestal busca impulsar el deporte como una herramienta de salud, convivencia y prevención de la violencia.

También enfatizaron que las delegaciones zacatecanas deberán contar con uniformes y recursos suficientes para competir en condiciones dignas.

El evento contó con la presencia de integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y funcionarios del sector seguridad y justicia, quienes acudieron como parte del acompañamiento institucional a la ceremonia.