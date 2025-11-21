Zacatecas Capital Consolida Esfuerzos Para Acompañar a Quienes Vuelven a Casa

La Dirección de Turismo Municipal de Zacatecas, encabezada por la Lic. Sandra Berenice Villagrana Leaños, participó en la Reunión del Comité Interinstitucional para el arranque del Operativo Héroes Paisanos – Invierno 2025, realizada en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Este programa federal opera actualmente en 12 municipios del estado, siendo la capital la que concentra el mayor número de módulos activos para la atención de connacionales que radican en Estados Unidos y retornan temporalmente al país.

Durante el encuentro, se presentaron los resultados del Operativo de Verano 2025 y se revisaron las estrategias que se implementarán para reforzar la atención, orientación y seguridad de las y los paisanos que visitarán Zacatecas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026. El Programa Héroes Paisanos tiene como objetivo garantizar un retorno seguro y digno para las familias migrantes, mediante acciones como la instalación de módulos de apoyo en puntos estratégicos, acompañamiento en trámites y aduanas, recepción de quejas y la promoción de un tránsito libre de abusos.

La reunión fue presidida por la Lic. Celeste Arteaga Ramos, Titular de la Oficina de Representación del INM en Zacatecas, y por la Lic. Diana Jocelyn Ávila Martínez, Jefa del Programa Héroes Paisanos en el estado. En el diálogo participaron representantes de más de 20 instituciones, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Turismo, Guardia Nacional, Ángeles Verdes, Cruz Roja Mexicana, Secretaría del Zacatecano Migrante, así como los enlaces municipales de Fresnillo, Guadalupe, Río Grande y Zacatecas Capital.

Entre los temas abordados destacó la evaluación del operativo anterior, la planeación del dispositivo invernal, la mejora en tiempos de respuesta y el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar un trato respetuoso y eficiente para las y los viajantes.

La Directora de Turismo Municipal reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas para seguir contribuyendo a un servicio cálido y profesional en los módulos instalados en Alameda Trinidad García de la Cadena, Mercado González Ortega y, de forma temporal por la temporada decembrina, en la Calle Tacuba.