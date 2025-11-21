Tere Jiménez Reconoce a Deportistas y Entrenadores que han Hecho Historia, con el Premio Estatal del Deporte 2025

“Felicitamos a Todos los Campeones”

Las categorías premiadas fueron: Deportista Convencional; Deportista Adaptado; Entrenador Convencional; Entrenador Adaptado y Fomento, Protección o Impulso de la Práctica Deportiva.

Ustedes nos demuestran que tenemos que seguir luchando y que las metas se consiguen con esfuerzo, dedicación, disciplina y responsabilidad: Tere Jiménez.

El premio es un reconocimiento que incentiva la práctica deportiva y estimula a las y los atletas a seguir preparándose.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, presea que reconoce a las y los deportistas locales que han puesto en alto el nombre del estado a nivel nacional e internacional, gracias a su talento, dedicación, esfuerzo y disciplina.

“Felicitamos a todos los campeones; ustedes ven más allá de lo que ve cualquier persona: siempre buscan el éxito, buscan lo mejor. Escuchen su corazón y defiendan lo que sienten. Ustedes son nuestros embajadores, nos demuestran todos los días que tenemos que seguir luchando y que las metas se consiguen con esfuerzo, dedicación, disciplina y responsabilidad. También felicito a sus papás y a las personas que los han acompañado para lograr sus éxitos”, les dijo la gobernadora.

Los galardonados en la categoría de Deportista Convencional fueron Obed Martínez Medina, por sus logros en la disciplina de taekwondo; y Roberto Ángel Márquez Muñoz, por su destacada trayectoria en competiciones de atletismo.

En la categoría de Deportista Adaptado se premió a Rubén David Rangel López, por su sobresaliente participación en diversas competencias de paranatación.

Juan Alfredo Martínez Hernández y Alma Verónica Flores Flores fueron reconocidos como Entrenador Convencional de taekwondo y Entrenador Adaptado de paranatación, respectivamente, por su importante labor en la formación de deportistas que han destacado a nivel nacional e internacional.

Mientras que Enrique García Ramírez recibió el premio en la categoría de Fomento, Protección o Impulso de la Práctica Deportiva, por su trabajo en la promoción del basquetbol entre las y los jóvenes de Aguascalientes.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, motivó a los deportistas a seguir creciendo. “Hay que tirarle a las estrellas siempre, tengamos presente que Dios nos inspira para ser campeones y para ser mejores personas, hijos y deportistas. El deporte transforma el lugar donde viven y nosotros seguiremos transformando los espacios públicos para que puedan realizar deporte”, subrayó el alcalde.

El director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), Arturo Fernández Estrada, precisó que el Premio Estatal del Deporte es un reconocimiento que incentiva la práctica deportiva y estimula a las y los atletas a seguir preparándose.

“Somos los Gigantes del Deporte, pues hoy hay muchos deportistas que nos representan en México y el mundo. Esto es gracias a la gobernadora que ha tenido el acierto de apostarle al deporte, un proyecto que los aleja de malas prácticas; también hago un reconocimiento a los papás y entrenadores por apoyar a los jóvenes que se interesan en practicar alguna disciplina”, mencionó.

A nombre de las y los ganadores, Roberto Ángel Márquez Muñoz, deportista en la disciplina de atletismo, agradeció a la gobernadora por creer en los atletas de Aguascalientes y por impulsarlos y apoyarlos.

“Gracias, gobernadora, por apoyar a los deportistas del estado, brindarnos lo que necesitamos e impulsarnos a ser mejores. Ganar este premio es un privilegio que me llena de orgullo y responsabilidad. Creo que los sueños se alcanzan con valentía y actitud, cada logro es el resultado de una lucha constante y del amor que tenemos por el deporte, que para mí ha sido una escuela que me ha enseñado que los límites no son barreras; que no significa no sentir miedo, sino avanzar a pesar de él y que en todos los días, aun en los más difíciles, hay una oportunidad para crecer. Sigamos trabajando duro”, destacó.

En el evento que se realizó en el segundo patio de Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes el diputado local Amisadai Castorena Romo, y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.