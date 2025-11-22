Mi Jardín de Flores

David lo Salvó de la Cárcel

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El abuso sexual es una de las agresiones más severas contra la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, ya que lesiona severamente su dignidad humana e impide su cabal desarrollo, debido al trauma y a sus consecuencias: Paola Félix Díaz, exdiputada federal.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Viernes 21 de Noviembre de 2025.

El Exrector de la UAZ, 20 Años Inhabilitado

EL CONSEJO General del Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores (SNII) decidió cancelarle al exrector de la UAZ, don Rubén de Jesús Ibarra Reyes, su nombramiento como Investigador Nacional Nivel I, además de inhabilitarlo por 20 años.

-¡DESGRACIADO pederasta -truena doña Petra-, barato le salió haber violado a una niñita de cuatro años! ¡Infeliz, le destroz ó la vida, esos años debería de pasarlos en prisión y ni así pagaría el daño que le hizo a esa pequeñita, debería también de castrarlo para evitar que reincida, pues es un desquiciado delincuente sexual.

-DICEN LOS enterados que el exrector Rubén Ibarra libró la prisión porque intervino a su favor. el gobernador David Monreal Ávila; esos años de inhabilitación deberían ser de prisión, lo que hizo no tiene nombre, ¿cómo es posible que un rector de nuestra máxima casa de estudios haya violado a una inocente niña de cuatro años? Esto no lo hacen ni las bestias.

ESTA historia ya quedó escrita: Gracias al gobernador David Monreal, el pederasta confeso, rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, no se pudrió en la cárcel, yo no sé con qué cara ese tipejo sale a la calle.

-NO LE va a quedar otra que cambiar su residencia a otro estado u otro país, su culpa no la limpia ni con toda el agua de los océanos: yo lo hubiera castrado-, finaliza doña Petra.

Se Encabritó el Secretario de Seguridad

EXPLOTÓ el General Arturo Medina Mayoral contra los organismos de Derechos Humanos ‘porque defi enden a los delincuentes , dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-Y TIENE razón, madre Teresa -dice don Roberto-, muchos delincuentes se golpean ellos mismos para después decir que los torturaron para declarar en su contra y así librar la prisión.

-ESO dicen, lo cierto es que hay muchos policías que se pasan de lanza, usted mismo, don Roberto, ha dicho que a varios detenidos los han matado fi ngiendo enfrentamientos, si ya se rindieron ¿por qué los matan? Que sea el juez el que los refunda en la cárcel, vivimos en un estado de Derecho, no se trata de policías y ladrones en tiempos del lejano oeste.

-PUES el general estaba muy enchilado que porque ponen en entredicho el trabajo de un elemento que está funcionando bien y defi enden a un malandrín que les hace daño a ustedes, a mi no, yo ando protegido, traigo armas y tengo el equipo necesario.. .

Y NARRÓ un hecho ocurrido en Guadalupe: Acusaron a policías de vialidad de haber agredido a un adulto mayor y un joven: Si yo cometo una falta y me resisto, me van a aplicar la fuerza necesaria, la que sea, pero luego van a Derechos Humanos y les voltean el chirrión por el palito y le dan la razón al malandrín.

NO ES que siempre lo hagan, pero cuando sucede sí me molesta que defi endan a esos malandrines’, fi nalizó.

-PUES sus genízaros no han de ser blancas palomitas, porque el propio general aceptó que han dado de baja a 350 elementos a lo largo de la administración, mismos que han sido sustituídos.

Le Enchiló al Le Roy, el Alerta de Canadá de no Viajar a Zacatecas

EL LE ROY Barragán Ocampo, quien cobra como secretario de Turismo estatal, dijo estar sacado de onda porque el gobierno de Canadá, recomendó a sus connacionales no viajar a Zacatecas, por ser un estado altamente peligroso, debido a los grandes niveles de violencia y la actividad del crimen organizado.

-PERO el Le Roy presume que ya inició la instalación del alumbrado y la ambientaci ón en el Centro Histórico, plazas y callejones, por lo que espera una afl uencia importante de turistas.

-TAN bonita que es nuestra capital y sólo se acuerdan de ella en tiempos de vacaciones, puentes y desfi les.

– COMO ayer 20 de noviembre que pudo haberles costado la vida a los agentes de tránsito que hicieron una pirámide humana y en un enfrenón de la patrulla todos cayeron, pero gracias a mi padre Dios no les pasó más que el susto… fue un milagro que no les haya pasado nada.

-Y EL zonzo del David Monreal, aplaudiendo, ¡jajaja, qué gacho!

-SI NO dominan esas acrobacias, ¿para qué arriesgarse?

-TODO LE sale mal a El Holgazán, hasta los desfi les.

-ESTÁ SALADO.

-ES UN inepto, nada le sale bien porque todo lo hace al ai se va

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.