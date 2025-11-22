Cantaron y Tocaron en Honor a Santa Cecilia

Los Músicos Celebraron

Por Nallely de León Montellano

Las celebraciones por el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, volvieron a llenar de sonido y tradición el Centro Histórico de Zacatecas. Desde las primeras horas de este miércoles, la plazuela del Vivac se convirtió en punto de encuentro para agrupaciones vernáculas, regionales y de diversos géneros que, como cada año, se reunieron para rendir homenaje a la protectora de su oficio.

Entre violines, trompetas, guitarras y voces que iban y venían, los músicos ofrecieron melodías dedicadas a Santa Cecilia como parte de una ceremonia que, más allá del ritual religioso, reafirma la dimensión social de su trabajo.

Para muchos de ellos, esta fecha es uno de los pocos momentos en que pueden mostrarse no solo como acompañantes de fiestas, serenatas o eventos comunitarios, sino como portadores de una tradición que acompaña la vida pública zacatecana.

A lo largo del día también participaron grupos de danzantes, cuyas coreografías se integraron al ambiente festivo en un diálogo entre música y movimiento. Como es costumbre, se repartió reliquia a las y los asistentes, un gesto que conserva el sentido comunitario de esta celebración y la vuelve accesible para cualquier persona que se acerque al lugar.

Las actividades permanecieron activas durante el día, mezclando géneros y estilos: desde temas clásicos del repertorio regional hasta adaptaciones de artistas nacionales e internacionales, así como piezas inéditas creadas por músicos locales.

Esa diversidad, coincidieron algunos de los asistentes, permite dimensionar el papel que el gremio desempeña en la vida cotidiana; es decir acompañan celebraciones, despedidas, luchas sociales y momentos decisivos en barrios, comunidades y ciudades.

Para quienes acuden cada año, la conmemoración no es solo una fiesta; es una reafirmación de identidad y un recordatorio del valor cultural que sostiene a cientos de familias dedicadas a la música. En un estado donde el arte popular sigue siendo un lenguaje común, el Día de Santa Cecilia se mantiene como una de las expresiones más vivas del vínculo entre tradición, comunidad y oficio.