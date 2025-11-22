El Gobierno del Estado Anticipa Bloqueo de Carreteras Federales por Campesinos el Próximo Lunes

Reyes se Lava las Manos: “El Problema es Nacional”

Por Nallely de León Montellano

El Gobierno de Zacatecas anticipa afectaciones por la movilización nacional del sector agrícola programada para el lunes 24 de noviembre. Así lo dio a conocer, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien también informó que organizaciones campesinas podrían real izar bloqueos en carreteras federales y en oficinas de dependencias federales, tal como ocurre en otros estados del país.

Reyes Mugüerza expl icó que los reclamos del sector están dirigidos principalmente al Gobierno de México, pero reconoció que en Zacatecas existe preocupación por el impacto que estas protestas puedan tener en la circulación y en la vida cotidiana. Señaló que el gobierno estatal permitirá las manifestaciones y llamó a que se desarrollen de forma pacífica, sin afectar de manera innecesaria a terceros.

El funcionario recordó que el campo atraviesa tensiones por temas federales pendientes, aunque destacó que en Zacatecas se han aplicado medidas para sostener la actividad, como la apertura de centros de acopio y el precio de garantía del frijol. Aun así, dijo, las organizaciones mantienen su convocatoria nacional y se espera una concentración masiva este lunes.

De igual manera, Reyes Mugüerza adelantó que el gobierno estatal avisará con anticipación sobre cierres o puntos conflictivos para que la población pueda tomar rutas al ternas. Añadió que, hasta ahora, no se prevé el cierre de oficinas estatales, aunque algunas dependencias federales podrían ser punto de protesta.

Para finalizar, el secretario puntualizó que todavía no se conocen las acciones específicas que se realizarán en Zacatecas, pero aseguró que el gobierno se mantendrá atento para evitar incidentes y para dar seguimiento a las demandas del sector campesino.