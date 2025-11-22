Impulsan Actividades con Perspectiva de Derechos Humanos en la Capital

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, el Ayuntamiento de Zacatecas ha concretado una importante suma de esfuerzos entre el Departamento de Derechos Humanos de la Capital y el DIF Municipal para impulsar actividades que benefician y dan voz a los centros sociales de colonias y comunidades del municipio.

La titular del departamento de Derechos Humanos, Rocío Martínez Rodríguez, explicó que las primeras acciones se han coordinado estrechamente junto a la presidenta honorífica del DIF municipal, Karla Estrada, para garantizar que la agenda conmemorativa se traduzca en el fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la capital.

Estas acciones arrancan el 8 de diciembre con la presentación de las actividades y una capacitación en Derechos Humanos para los funcionarios públicos del municipio.

El día 9 de diciembre se dedicará a la comunidad, pues se llevará a cabo la premiación del Concurso de Servilletas Bordadas, una iniciativa que invita a los usuarios y usuarias de los centros sociales a reflexionar y representar un derecho humano de su libre elección, fortaleciendo así las bases de la participación.

Martínez Rodríguez detalló que el concurso permite la participación de cada centro social con una servilleta elaborada de manera individual o colectiva, destacando que el material es de libre elección, siempre respetando la técnica del bordado tradicional, sobre una servilleta de color blanca de 40 por 40 centímetros.

La recepción de los trabajos está abierta en el departamento de Derechos Humanos hasta el 25 de noviembre, y los premios son un estímulo directo a la creatividad y al esfuerzo de la comunidad, ofreciendo $3,000 pesos al primer lugar, $2,000 al segundo y $1,000 al tercer lugar.

Finalmente, el 10 de diciembre, en el mero día de la conmemoración, el departamento elaboró una compilación de cuentos para niños sobre temas de Derechos Humanos en relación al bullying, que será presentada en una primaria de la colonia Lázaro Cárdenas a quienes se les leerá un cuento y se les regalarán ejemplares.

El departamento de Derechos Humanos bajo la visión del alcalde Miguel Varela estará cerrado la agenda con un Cine Debate para estudiantes de secundaria y preparatoria, donde se proyectarán cortometrajes para abordar temas relacionados con los Derechos Humanos.