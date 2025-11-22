Ulises Mejía Haro Visitó a las y los Vecinos de la Colonia Alma Obrera en la Capital

Durante el encuentro, el legislador federal por Morena destacó: “Siempre me reciben con esa calidez que los distingue y que me recuerda el trabajo que realizamos juntos cuando fui alcalde”.

La visita tuvo como propósito escuchar de primera mano las inquietudes, necesidades y proyectos de la comunidad, con el fin de seguir nutriendo su agenda legislativa y mantener un trabajo cercano con la ciudadanía. Ulises Mejía invitó a las familias de Alma Obrera a seguir avanzando con paso firme, convencidos de que el trabajo todo lo vence.