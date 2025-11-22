Ya Está Aquí la Selección Mexicana de Baloncesto Para su Encuentro Contra República Dominicana

El Encuentro Será el 28 de Noviembre

Por Nallely de León Montellano

La Selección Mexicana de Baloncesto arribó a Zacatecas para preparar el encuentro clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2027 frente a República Dominicana, programado para el 28 de noviembre en el Gimnasio Marcelino González. En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio la bienvenida al equipo y destacó la relevancia del evento tanto en el ámbito deportivo como en el proceso de pacificación del estado.

Reyes Mugüerza señaló que la presencia del combinado nacional envía un mensaje positivo para la juventud zacatecana y para las estrategias de recuperación social. Subrayó que el deporte ha sido una herramienta central para reconstruir el tejido comunitario y que la llegada de este partido histórico es producto de la mejora en las condiciones de seguridad y la coordinación institucional en los últimos años.

El entrenador nacional, Omar Quintero, agradeció las facilidades otorgadas por el Gobierno de Zacatecas y por la directiva del club Mineros para que la selección pudiera concentrarse 10 días antes del partido. Destacó que FIBA avaló la sede tras confirmar que el estado cumple con los estándares de infraestructura y seguridad necesarios, especialmente por la presencia de jugadores provenientes de la NBA y ligas europeas.

Quintero explicó que la altura, la afición y la reciente remodelación del Marcelino González serán factores que jugarán a favor del equipo. Afirmó que Zacatecas es una plaza basquetbolera con una de las aficiones más in􀃀uyentes del país, lo que la convierte en un escenario ideal para iniciar el proceso rumbo al Mundial.

En la conferencia, se anunció que durante su estancia los jugadores realizarán múltiples actividades con la comunidad: campamentos para niñas y niños, una clínica especializada para entrenadores y árbitros, visitas a escuelas y a una casa hogar.

El objetivo es fortalecer el vínculo entre la selección y los jóvenes zacatecanos, y dejar un legado más allá del partido. Sobre el duelo ante República Dominicana, el cuerpo técnico y los jugadores reconocieron la calidad del rival, que cuenta con figuras activas en ligas de alto nivel, pero aseguraron que México llega con experiencia y ritmo competitivo.

Coincidieron en que no hay margen de error en esta ventana clasificatoria y que el apoyo local será determinante. Ante la posibilidad de que Zacatecas vuelva a ser sede en futuras fechas FIBA, Reyes Mugüerza afirmó que el gobierno estatal tiene voluntad para gestionar nuevos encuentros y que la respuesta de la afición podría ser clave para consolidar a Zacatecas como casa del baloncesto nacional.

Sin embargo, la selección permanecerá en el estado hasta después del partido, en una concentración que combina preparación deportiva con actividades de formación y convivencia social.