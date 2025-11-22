Tere Jiménez Encabeza Celebración del Día del Transporte Público

Y Reconoce Trayectoria de Conductores del Estado

Durante el evento se entregaron reconocimientos a conductores con mayor trayectoria en el transporte público.

También se otorgó el premio “Conductores Gigantes” a los mejor evaluados por los usuarios de taxi, transporte urbano y combi.

Les agradezco con el corazón por su esfuerzo y trabajo, por la voluntad de levantarse todos los días; ustedes hacen este servicio que es muy importante para la gente: Tere Jiménez.

Para honrar a quienes todos los días mantienen en movimiento a Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la celebración del Día del Transporte Público, donde reconoció a choferes de camiones urbanos, combis y taxistas, por ser pieza clave en el traslado diario de miles de personas.

“Los felicito por este día tan importante, y les digo que vamos a seguir teniendo programas para todos ustedes; ya logramos que tengan el Seguro Popular, vamos avanzando en el tema de vivienda, con las becas educativas y así seguiremos para que ustedes y sus familias tengan lo que necesiten. Les agradezco con el corazón por su esfuerzo y trabajo, por la voluntad de levantarse todos los días; ustedes hacen este servicio que es muy importante para la gente, muchas felicidades”, les dijo Tere Jiménez.

Al hacer uso de la voz, Ricardo Serrano Rangel, coordinador general de Movilidad, felicitó a las y los asistentes en su día y les recalcó que son una pieza muy importante para la seguridad de los pasajeros. Añadió que no sólo son conductores, sino embajadores del estado, además de que tienen un papel muy importante en su día a día, que es acompañar a los pasajeros.

Martha Lilia Marín Lozano, operadora de taxi, habló a nombre de las y los asistentes y agradeció a la gobernadora por respaldar a los chóferes y por motivar a las mujeres a ser lo que ellas quieran ser.

“Me siento muy honrada de estar en el evento tan especial, jamás pensé recibir el reconocimiento. Agradezco mucho a la gobernadora por su apoyo constante, por impulsar iniciativas para dignificar nuestra labor diaria y creer en quienes, como yo, ponemos nuestro esfuerzo para servir a la ciudadanía. Gracias también por respaldar la presencia femenina en un sector históricamente dominado por hombres. Y quiero decirles a mis compañeros taxistas que este premio no es sólo mío, sino de todos ustedes, de los choferes, operarios, operarias, quienes todos los días salimos con gusto a brindar un servicio. Sigamos trabajando juntos para ser ejemplo de transporte público en todo México”, les dijo Marín Lozano.

Durante el evento que se realizó en la Sala de Conciertos del Complejo Tres Centurias, se entregaron reconocimientos a conductores con mayor trayectoria en el transporte público.

En la categoría de taxistas fueron reconocidos: Daniel Hernández Martínez, por 50 años de servicio; José Alfredo Alba Ruvalcaba, por 43 años; Humberto Alba Pérez, por 35 años, y Corintia Godínez Vega, por 25 años de servicio.

En la categoría de combis recibieron reconocimiento: Eduardo Buenrostro Rodríguez, por 36 años de servicio; Rogelio Puentes Castorena, por 34 años; Ángel Rivera Torres y Miguel Ángel Guillén García, por 30 años de servicio.

Además se otorgó el premio “Conductores Gigantes” a los mejor evaluados por los usuarios de taxi, transporte urbano y combi. Los galardonados fueron: Sergio Juárez López, operador de urbano; Miguel Campos Tinajera, operador de combi; y Martha Lilia Marín Lozano, conductora de taxi.

También estuvo presente Humberto Montero de Alba, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte del H. Congreso del Estado.