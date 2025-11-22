Tere Jiménez Entregó Mobiliario Para Fortalecer los Comedores Escolares y Comunitarios

En Beneficio de más de Seis mil 200 Personas

Se benefició a 86 de estos espacios que participan en el programa de Desayunos Calientes; en su conjunto atienden a más de seis mil 200 personas.

El objetivo es que cuenten con todo lo necesario para que puedan cocinar en un ambiente más seguro, higiénico, moderno y funcional.

Queremos que todas las niñas, niños y adolescentes crezcan sanos y fuertes, porque si están bien alimentados, van a aprender mejor: TJ.

Consciente de la importancia de que las niñas y niños de Aguascalientes tengan acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, la gobernadora Tere Jiménez entregó mobiliario y equipo para fortalecer 86 Comedores Escolares y Comunitarios que participan en el programa de Desayunos Calientes del DIF Estatal, que en su conjunto benefician a más de seis mil 200 personas.

“Queremos que todas las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes crezcan sanos y fuertes, porque si están bien alimentados, van a aprender mejor”, destacó.

La gobernadora comentó que se continuarán impulsando programas que favorezcan el estado nutricional de toda la población, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En el marco del evento, Tere Jiménez también entregó constancias de participación a más de 300 personas de 16 comunidades que recibieron capacitación a través de un programa de salud y desarrollo comunitario, cuyo objetivo es orientar y acompañar a quienes habitan en las comunidades más necesitadas del estado, para que puedan desarrollar sus capacidades, ser autosuficientes y superar los retos que enfrentan.

“Nos interesa darles las herramientas que necesitan para desarrollar sus habilidades y salir adelante; tenemos muchos programas para que puedan emprender sus propios negocios, mejorar su economía familiar y elevar su calidad de vida”, les dijo Tere Jiménez.

La presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, mencionó que, con el Programa de Desayunos Calientes, se busca fortalecer la nutrición de los sectores más vulnerables de la población y garantizar con ello su derecho a la alimentación.

“Desde el DIF Estatal buscamos cambiar la vida de las personas de forma positiva, por eso trabajamos todos los días para generar oportunidades que les puedan ayudar en su desarrollo personal, familiar y comunitario”, indicó.

El director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, detalló que dentro del equipamiento que se entregó este día, destacan parrillas industriales, refrigeradores, hornos de microondas, mesas, tanques de gas, licuadoras, budineras, ollas exprés y sartenes, entre otros: “El objetivo es que los comedores cuenten con todo lo necesario para que puedan cocinar en un ambiente más seguro, higiénico, moderno y funcional”, indicó.

Por otro lado, explicó que las personas que participaron en los cursos y talleres de capacitación tuvieron acceso a temas como trabajo en equipo; técnicas y estrategias para la venta; medicina alternativa; manejo de sentimientos y emociones; así como corte de cabello, gelatina artística, repostería, maquillaje y aplicación de uñas, entre otros. “Con esta instrucción buscamos empoderar a las y los habitantes de las comunidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo”, añadió.

Carlos Eduardo Villalpando Ramírez, director de la escuela primaria “Henry Ford” del municipio de Calvillo, hizo un reconocimiento a la gobernadora y a la presidenta del DIF Estatal por impulsar el Programa de Comedores Escolares, ya que con ello garantizan que las niñas y niños tengan acceso a una buena alimentación, al tiempo que se favorece la economía de las familias.

Erika María Gaytán Maldonado, beneficiaria del programa de salud y desarrollo comunitario, indicó que la capacitación recibida les ha servido para generar bienes y servicios que les ayudan a satisfacer sus propias necesidades y enfrentar los retos de cada una de sus comunidades.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Ficotrece, también estuvieron presentes la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, y José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete.