Zacatecas Capital Impulsa la Economía y se Llena de luz: Vuelve el Tianguis Navideño de “El Torito”

La Dirección de Análisis del Ingreso Capitalino informó que el tradicional tianguis navideño que se coloca en la periferia del monumento conocido como El Torito iniciará operaciones el próximo 26 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 26 de diciembre, con el propósito de ofrecer a las familias zacatecanas un espacio seguro y ordenado para adquirir artículos propios de la temporada decembrina.

El director del área, Alex Gómez, detalló que este año participarán alrededor de 65 comerciantes, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos como luces decorativas, árboles de Navidad, figuras y accesorios para nacimientos, esferas, coronas, así como artículos ideales para regalos y detalles festivos.

“En este espacio podremos encontrar diferentes elementos para adornar los hogares y opciones para obsequiar durante las festividades navideñas. Invitamos a quienes deseen integrarse a este tianguis a acercarse a la Dirección de Análisis del Ingreso, ya que aún estamos recibiendo solicitudes de personas interesadas en ejercer el comercio de manera formal”, señaló Gómez.

Asimismo, informó que, para esta temporada, el municipio trabaja en la habilitación de nuevos espacios que permitan ampliar la oferta comercial sin afectar a los negocios ya establecidos en la zona. Como parte de esta estrategia, se están acondicionando áreas como el Portal de las Flores y la Casa Municipal de Cultura, donde comerciantes adicionales podrán instalarse bajo lineamientos que garanticen orden, seguridad y una correcta operación.

Gómez destacó que estas acciones buscan fortalecer la economía local, brindar alternativas para comerciantes que desean trabajar dentro de la normatividad y ofrecer a la ciudadanía espacios dignos para realizar sus compras navideñas.

“Queremos que esta temporada decembrina se viva de manera positiva para todos: para quienes venden, para quienes compran y para quienes transitan por estas zonas. Seguiremos trabajando para que el comercio formal crezca y cuente con el respaldo del municipio”, afirmó.

Finalmente, la Dirección de Análisis del Ingreso invitó a la población a visitar el tianguis navideño y aprovechar la variedad de productos que estarán disponibles durante un mes completo en la tradicional zona de El Torito.