Con Nueva Tecnología Ahorramos Agua en el Campo de Aguascalientes: Tere Jiménez

Supervisa Modernización del Sistema de Riego de Presa 50 Aniversario

Gracias a esta tecnificación, las y los productores podrán regar sus parcelas con menos agua.

Hasta hoy se han entubado mil 51 metros de la línea principal de conducción, lo que representa un avance del 40 por ciento.

La gobernadora hizo posible lo que por años se veía lejano. Este cambio es clave para usar mejor el agua y trabajar la tierra con resultados reales: Laura Araceli González.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitó el municipio de San José de Gracia, donde supervisó los avances en la modernización del sistema de riego de la presa 50 Aniversario, una obra que permitirá que las y los productores puedan regar sus parcelas con menos agua.

“Van a contar con nosotros, aquí estamos y seguiremos a su lado. Ustedes representan el trabajo de Aguascalientes, pues trabajan la tierra y el alimento; se levantan y se esfuerzan día con día, por ello seguiremos invirtiendo en el agua, que es vida. Queremos que produzcan con menos esfuerzo y más resultado; modernizar el riego es modernizar la vida de nuestras comunidades. El campo tiene futuro si lo cuidamos, por eso impulsamos cultivos que usan menos agua y dan mejores resultados para las familias”, señaló la gobernadora.

La presidenta de la Asociación de Usuarios de la presa, Sonia López Ávila, explicó que ya se tiene un avance de aproximadamente el 40 por ciento en la rehabilitación y tecnificación de las unidades de riego, con el entubado de 1,051 metros de la línea principal de conducción, lo que les permitirá hacer un mejor uso del agua y producir más con menos recurso hídrico.

“Gobernadora, sabemos de su bondad para que estas tierras produzcan mejor. El agua es fundamental. Tere, queremos pedirte que nos sigas apoyando”, sostuvo.

El titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz García, informó que el 40 por ciento de las parcelas ya cuentan con tecnificación en el riego, muchas de las cuales ya fueron reconvertidas al cultivo de nopal, una alternativa que usa menos agua y da más rendimiento. “Cuidar el agua en el campo es cuidar el agua de todos. Cada litro ahorrado importa, y los productores lo saben”, afirmó.

La presidenta municipal de San José de Gracia, Laura Araceli González Reyes, celebró este avance como un antes y un después para su municipio; aseguró que esta modernización y tecnificación del sistema de riego abre una nueva etapa para la productividad agrícola en esta zona del estado.

“La gobernadora hizo posible lo que por años se veía lejano. Este cambio es clave para usar mejor el agua y trabajar la tierra con resultados reales”, declaró.

También estuvieron presentes el diputado Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; Noel Mata Atilano, director general del Instituto del Agua del Estado (Inagua); y Francisco Ruvalcaba, presidente del Distrito de Riego 001.