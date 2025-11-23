Ninguna Mujer Debe Sentirse Sola: Tere Jiménez Inaugura Nueva Casa Rosa en San José de Gracia

“Aquí Tendrán Apoyo y un Camino Para Salir Adelante”

Se ubica en Francisco I. Madero No. 405, Zona Centro.

Será un espacio con videovigilancia conectada al C5i y al C2 municipal.

Aquí tendrán apoyo y un camino para salir adelante: Tere Jiménez.

La gobernadora Tere Jiménez inauguró una nueva Casa Rosa en San José de Gracia en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

“Ninguna mujer debe sentirse sola. Aquí tendrán apoyo y un camino para salir adelante. En mí tienen a una aliada que siempre estará para ustedes y sus familias”.

Con esa cercanía que la caracteriza, la gobernadora llamó a las asistentes a construir una red fuerte entre mujeres.

“Tenemos que ser solidarias, hacer hermandad. Queremos que cada mujer encuentre puertas abiertas y apoyo real. Esta Casa Rosa siempre estará abierta cuando ustedes lo necesiten. Todas debemos ser respetadas y valoradas; aquí estarán protegidas y seguiremos trabajando para ustedes”, les dijo Tere Jiménez.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que este será un espacio con videovigilancia conectada al C5i y al C2 municipal para garantizar en todo momento la seguridad de las usuarias. Aprovechó para reconocer el trabajo y compromiso de las Policías Rosas, quienes acompañan y protegen a mujeres en situación de riesgo.

Por su parte, Patricia Cárdenas, directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, señaló que esta inauguración forma parte del compromiso de la gobernadora de dignificar los espacios de atención al sector femenino en todos los municipios.

“Aquí las mujeres no están solas. Estos son espacios dignos para promover sus derechos y salvaguardar su integridad. Mujeres apoyando a mujeres. Gracias, gobernadora, por su convicción para hacer realidad las Casas Rosas”, mencionó.

La alcaldesa de San José de Gracia, Laura Araceli González Reyes, reconoció el respaldo que la gobernadora ha brindado a mujeres, madres, jóvenes y trabajadoras de todo el estado. “Aquí se sentirán resguardadas y seguras. Nuestras mujeres son líderes y base de las familias. Sigamos construyendo juntas un municipio donde cada mujer sea valorada y su historia nunca quede en el olvido”, destacó.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Irene García Romero, Agente Rosa, quien compartió cómo este programa cambió su vida.

“Antes me sentía limitada y sin rumbo. Hoy me siento segura, con herramientas para cuidarme y para apoyar a otras mujeres. Aprendí que no estamos solas, que somos una red de apoyo. Gracias, gobernadora, por darnos voz y un espacio desde donde podemos transformar vidas. A todas les digo que cuando una mujer descubre su fuerza, todo a su alrededor empieza a florecer”, finalizó.

Como parte del evento, la gobernadora tomó protesta a nuevas Agentes Rosas, mujeres comprometidas a apoyar, acompañar y fortalecer a otras mujeres en cada comunidad.

La nueva Casa Rosa se ubica en Francisco I. Madero No. 405, Zona Centro, y está diseñada para ser un refugio digno y seguro para mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Ofrece resguardo temporal, atención jurídica, psicológica y de trabajo social, todo en un ambiente de respeto, empatía y acompañamiento.

Durante la inauguración también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; el diputado local Heriberto Gallegos Serna; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; y Consuelo Rodríguez Méndez, titular del Instituto Municipal de la Mujer en San José de Gracia.