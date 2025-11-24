Mi Jardín de Flores

Los Monreal Avila, Dueños de Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El nuevo hospital general tuvo una inversión de 2 mil 929 millones de pesos (mdp) y beneficia a un millón 37 mil 900 derechohabientes de Chiapas. Hay recursos sufi cientes, hay plan y sobre todo, lo más importante, vamos a cumplir con lo que dice el cuarto constitucional, que ya se cumple gracias a las y los trabajadores de la salud, pero vamos a cumplir de mejor manera que el acceso a la salud sea un derecho universal para las y los mexicanos. Ese es el plan que tenemos, así que como dije en mi informe: vamos bien y vamos a ir mejor”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZACATECAS.- Domingo 23 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

La Nani da la voz de Alerta

“LA Nani, diputada estatal naranja, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos dibuja un feo panorama para 2026, ‘ ante la inminente llegada de un presupuesto estatal que, afi rmó, vendrá ‘ligeramente a la baja’ y obligará al gobierno a buscar mayor recaudación entre contribuyentes, especialmente en un estado conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

-ESTÁ MAL informada al respecto -salta don Roberto-: si la memoria no me falla, el presupuesto de egresos para este agónico 2025, fue de 9.3 billones de pesos, y para el 2026 será de 10 billones de pesos, entonces no está ligeramente a la baja sino ligeramente al alza’, lo veo responsable, así no hay desfasamiento, es un .7 billones de aumento.

“QUE LO veo insufi ciente porque hay que pagarles mejor sus cosechas a los productores del campo, quienes en lugar de ganar, pierden por bajos precios, como lo asegura el ‘Padre Pistolas’.

-¡AY, ESE padre es muy divertido, pero muy misógino, nos tira mucho a las mujeres, nos dice ‘panzonas y huevonas’.

-TAMBIÉN DICE que los hermanos Monreal son muy rateros, que tienen muchos ranchos y gasolineras, que son los dueños de Zacatecas; ese padre es muy fi loso, a mi me cae muy bien porque habla claro y de frente y mienta madres en sus misas, es un experto en yerbas y asegura curar el cáncer, ¿será cierto?

-ES MUY hocicón pero simpático, hace reír pero ofende mucho a las mujeres, por eso yo no lo veo.

“YO ME quedo con lo que hoy dice ‘La Nani’ a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.. ‘que el presupuesto para 2026 el gobierno buscará mayor recaudación entre contribuyentes especialmente en un estado conformado por pequeñas y medianas empresas.

“LA NANI.Romo señaló que el reciente presupuesto de egresos de la federación -aprobado por 10 billones de pesos- incluye un aumento signifi cativo en deuda pública, situación que también impactará a los estados al limitar la sufi ciencia fi nanciera: esto empuja a reformas fi scales más estrictas y a un escenario donde incluso el uso de efectivo se vuelve riesgoso para los comercios’, aseguró.

“LA legisladora adelantó que Movimiento Ciudadano enfocará su análisis y reservas del paquete económico en tres rubros prioritarios, como abasto de medicamentos, empleo y seguridad pública, a los que califi có como pilares básicos para detener el deterioro social y económico que vive la entidad.

“LA NANI recordó que su bancada ha impulsado iniciativas para garantizar atención a niñas y niños con cáncer, así como a mujeres con cáncer de mama, pero advirtió que los programas sociales actuales no alcanzan ni remotamente para cubrir tratamientos cuyo costo puede superar los 50 mil pesos mensuales.

“ES LA diferencia entre vivir y morir: 50 mil pesos mensuales, subrayó.

DE ACUERDO con la diputada, la falta de empleo y la inseguridad están provocado el cierre constante de comercios y locales, así como una migración creciente de zacatecanos no sólo hacia Estados Unidos, sino a otros estados del país en busca de trabajo.

-ESO TAMBIÉN es cierto: ¡hasta Eulogio Monreal Ávila, hermano de ya saben quienes, tiene años trabajando en Aguascalientes, en Relaciones Exteriores, ahí lo acogió el entonces gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, secretario de Economía en el gobierno de ‘El Monris’, ahí se le valió el ‘amor con anor se paga’, jajaja.

-PUES ME dicen que el Eulogio está muy a gusto en Aguascalientes, donde ya hizo su vida.

-CLARO, ahí lo puso el Marcelo Ebrard Casaubón, el super amigo de El Monris.

-¡PURA FELICIDAD son los Monreal, no te acabes, Zacatecas!

-PUES LA Nani dice que en Movimiento Ciudadano queremos que la gente se quede en Zacatecas, que los jóvenes encuentren oportunidades aquí, no que vean al estado como un lugar sin futuro., declaró .

LA diputada advirtió que el sector agrí- cola enfrenta un escenario insostenible, con precios de cosechas que no cubren ni los costos y con tarifas de electricidad que vuelven inaccesible la tecnifi cación del campo.

SIN AGUA -continuó- y sin sistemas de riesgo efi cientes, no podemos hablar de seguridad alimentaria, sostuvo al llamar a establecer tarifas preferenciales para productores y a rescatar proyectos hidráulicos detenidos.

ADEMÁS, criticó que el gobierno estatal mantenga subejercicios importantes en áreas clave como educación, obra pública y agua potable.

LLEGA EL recurso federal, pero no se ejerce porque no hay proyectos.Ese dinero regresará a la federación., advirtió, señalando que este diciembre se conocerá el monto que distintos entes estatales deberán devolver, como también critica ese punto el propio Saúl Monreal Ávila, .el hermano incómodo.

AUNQUE la Nani reconoció que se han registrado mejoras en algunos indicadores de seguridad, enfatizó que persiste un clima desigual de atención entre municipios, especialmente aquellos gobernados por la oposición.También alertó sobre el aumento de cobros de derecho de piso, incluso a productores agropecuarios.

LA GENTE en el campo se pregunta quién los cuida., dijo, al recordar el reciente asesinato del exalcalde Carlos Manzo en Uruapan como ejemplo de la violencia que sigue afectando al país.

LA DIPUTADA informó que aún no se conoce el porcentaje exacto del recorte para Zacatecas, pero aseguró que en cuanto llegue el documento realizará un análisis público sobre las áreas que quedarían desatendidas y las prioridades que MC defenderá desde el Congreso local.

HASTA aquí lo declarado por la diputada Romo Fonseca, ¿qué les parece?

-ZACATECAS seguirá vaciándose, la mayoría de los profesionistas egresados de la UAZ hallan acomodo en los estados vecinos, pues en el terruño no hay oportunidades mas que de chalánes o taxistas.

-ES UNA lástima: los dos últimos gobernadores hab hecho mucho daño a la ciudadan ía por su incapacidad para gobernar.

-ONCE años de retroceso.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.