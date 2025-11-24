Con Computadoras y Nuevas Tecnologías se Impulsa la Educación en Aguascalientes

Se Fortalecen Clases y Mejora Experiencia de Aprendizaje

Se realizó una inversión histórica que permitió equipar las instituciones educativas.

Los alumnos también acceden a más de 10 mil recursos interactivos en la plataforma “Pasos Gigantes”.

Además, con el portal “Herramientas Digitales para la Educación” se ofrecen otros recursos para el desarrollo de nuevas habilidades.

Como parte de la visión de la gobernadora Tere Jiménez, el Estado realizó una inversión histórica para equipar las escuelas públicas y a los docentes con computadoras, proyectores y herramientas digitales que fortalezcan las clases y mejoren la experiencia de aprendizaje.

Las nuevas computadoras están diseñadas para un uso sencillo y seguro; permiten acceder a aplicaciones educativas, al almacenamiento en la nube y a materiales didácticos que facilitan la planeación de clases más dinámicas e interactivas.

Además, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) capacita al personal docente para aprovechar al máximo estos equipos y la plataforma digital “Pasos Gigantes”, que hoy cuenta con cerca de 10 mil recursos interactivos alineados al plan de estudios.

Esta plataforma integra libros de texto en línea, videos, actividades de robótica y lógica, simuladores y ejercicios prácticos, que fortalecen el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes desde preescolar hasta bachillerato.

Adicionalmente, el IEA habilitó el portal “Herramientas Digitales para la Educación” (https://www.iea.gob.mx/herramientas-digitales), un espacio que reúne aplicaciones, recursos multimedia y materiales de apoyo para seguir desarrollando habilidades digitales, pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado confirma que Aguascalientes avanza con rumbo firme hacia una educación innovadora, donde cada estudiante cuenta con la tecnología necesaria para aprender, crear y crecer.