Villa Navidad se Acerca y Este Año Será más Grande que Nunca

La Línea Verde –desde Villas de Nuestra Señora de la Asunción hasta avenida Mariano Hidalgo– se transformará en Villa Navidad, un corredor mágico lleno de luces, actividades y sorpresas para disfrutar en familia.

El Gobierno del Estado ya trabaja en cada detalle para que, al llegar, sientas que entras a un cuento de Navidad: Villas iluminadas, espectáculos artísticos y culturales, actividades gratuitas todos los días; espacios diseñados para niñas, niños, jóvenes y adultos y uno de los atractivos estrella: pistas de patinaje para crear esos momentos que se quedan para siempre.

También podrás recorrer una zona de artesanías y un corredor gastronómico con sabores locales que harán que cada paso se disfrute aún más.

Aún faltan sorpresas por revelar. Muy pronto podrás consultar el programa completo en la página de Facebook Viva Aguascalientes: https://www.facebook.com/VivaAguascalientes/.