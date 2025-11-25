Mi Jardín de Flores

Poco a Poco se Calienta la Sucesión

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nuestra historia demuestra que la lucha por la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad es permanente, no terminan nunca. Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defi ende los viejos privilegios frente a la transformación; no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, Zacatecas.- Lunes 24 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Se Está Calentando la Sucesión Gubernamental

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas pública los nombres de varios suspirantes a la gubernatura (2027-2033) por Morena: están el senador Saúl Monreal Ávila…

-MOMENTO, madre Teresa, ese no entra ni con calzador, la lucha contra el nepotismo tiene el aval de la Presidenta de Mexico Claudia Sheinbaum Pardo y del propio partido; entonces el roba-vacas no podrá postularse.

-BUENO, le sigue el doctor José Narro Céspedes…

-EL ETERNO, ese siempre que se acercan las elecciones, se apunta, pero al fi nal sus canicas son muy pocas.

-EL TERCER lugar de la lista es el joven Ulises Mejía Haro…

-¡ESE ES el bueno! Sabe gobernar y no tiene telarañas en la cabeza!

-Y ESTÁ otro: el nieto de Díaz Ordaz: Rodrigo Reyes Mugüerza…

-NAAA… es como poner la iglesia en manos de Lutero: tendríamos muchos 2 de octubre en Zacatecas, ‘El Gustavito’ es un represor, Dios guarde la hora, madre Teresa: ¡cruz, cruz!

-NOS FALTAN las mujeres, quien lleva la delantera, según la encuestadora DEMOSCOPIA DIGITAL, es la senadora Verónica Díaz, le sigue la diputada local Susana Barragán, después la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Bennelly Hernández Ruelas y, fi nalmente, la diputada federal Soledad Luévano.

ESTOS son los y las morenistas que se escuchan.

-QUITEN a Verónica Díaz, esa también entra en el tema de nepotismo, es ‘la cuñada incómoda’, ella y la hija de ‘El Monris’, la Catalina Monreal, hicieron pingües negocios, lo publicó Vanessa Cisneros y Mauricio Rubí, en Mexicanos Contra la Corrupción:

EL REPORTAJE se llama ‘Hija de Monreal Obtiene Contratos en Delegación a Cargo de su tía’, y dice:

Una empresa gasolinera en la que es socia una hija del senador Ricardo Monreal recibió contratos en los últimos tres años por más de 3.2 millones de pesos de la Delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular es su tía, Verónica del Carmen Díaz Robles. Adicionalmente, ha recibido otros 33 millones de pesos del IMSS y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Del 2019 a la fecha, la compañía Multiservicio La Plata SA de CV obtuvo 71 contratos, de los cuales al menos 59 fueron por adjudicación directa, de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas para la adquisición de combustible y vales de gasolina. En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consta que la propia Delegada de la Secretaría del Bienestar firmó algunos de los contratos a favor de Multiservicio La Plata SA de CV, a pesar de que desde 2017 es público que esa empresa es propiedad de su sobrina, Catalina Monreal. Conforme al Registro Público de Comercio, Multiservicio La Plata SA de CV fue creada en el año 2002, y en el 2006 se incorporó como socia a Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Su participación con el 33 por ciento de las acciones fue ratificada en una asamblea realizada en noviembre de 2017.