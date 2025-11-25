El DIF Capital Atiende Peticiones de las Comunidades más Lejanas del Municipio

Con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria y responder a las necesidades directas de la población más vulnerable, la presidenta honorífica del Sistema DIF Capital, Karla Estrada, encabezó una intensa jornada de entrega de Apoyos Alimentarios en las comunidades más alejadas del municipio.

La entrega incluyó los programas: “1000 Días”, “2 a 5 años” y el Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad (PAAPSV), beneficiando a cientos de familias.

En línea con la visión de su esposo, el alcalde Miguel Varela, la presidenta Karla Estrada transformó la jornada de entrega en un ejercicio de gobierno de cercanía más allá de la distribución de despensas, la presidenta, junto a su equipo de gestiones, se dedicó a escuchar y resolver las peticiones de la gente.

El equipo de gestión que la acompaña tomó nota y dio seguimiento a diversas solicitudes ciudadanas, incluyendo apoyos a la vivienda, trámites especiales, atención de servicios públicos y otras peticiones sociales.

De esta manera, el DIF Capital no solo atiende las entregas alimentaria, sino que también funge como un canal directo entre los ciudadanos de las zonas rurales y la administración municipal para dar solución integral a sus problemáticas.

La presidenta Karla Estrada, en coordinación con la Directora del DIF, Mitzia Peláez, realizó diferentes recorridos para asegurar que los apoyos llegaran directamente a los beneficiarios.

Durante el fin de semana desde temprano visitaron la telesecundaria de El Molino, continuando a las 12:20 pm en el salón ejidal de Chilitas, a la 1:00 pm en el domo de El Visitador, a la 1:40 pm en el domo de Calerilla, a las 2:20 pm frente a la biblioteca de Cieneguillas.

La jornada de la tarde inició a las 3:00 pm en la cancha de la comunidad de Picones, a las 4:00 pm frente a la iglesia de Boquillas, a las 4:40 pm en el kiosco del Orito, a las 5:20 pm en la entrada de Ojo de Agua de Melendres, a las 6:00 pm en la entrada de la comunidad La Escondida y finalizando a las 6:40 pm en el kiosco de La Pimienta.

La intensa jornada de trabajo reafirma el compromiso del alcalde Miguel Varela por mantener un contacto directo y permanente con todas las comunidades del municipio, llevando los servicios y programas sociales a quienes más lo necesitan.