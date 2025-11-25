Miguel Varela Entrega Licencias a Nuevos Establecimientos que Dinamizan la Economía Capitalina

El Ayuntamiento de Zacatecas llevó a cabo la entrega de licencias ambientales, de protección civil, de funcionamiento y de recolección de residuos sólidos a nuevos negocios que se suman al crecimiento y dinamismo económico de la capital. Con este acto, la administración municipal reafirma su compromiso con la apertura responsable, ordenada y segura de establecimientos que fortalecen la economía local y generan mejores servicios para la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, destacó que este proceso es resultado de un esfuerzo conjunto entre distintas áreas del ayuntamiento, que trabajan coordinadamente para garantizar que la apertura de cada negocio cumpla con la normatividad vigente. Subrayó que la habilitación de un nuevo establecimiento es un proceso “multifactorial y multidisciplinario”, en el que intervienen diversos actores tanto del gobierno como de la sociedad.

“En esta regularización y organización participamos la sociedad y el gobierno. Tenemos que trabajar de la mano para tener mejores servicios para los clientes, en el caso de los comercios, y para los ciudadanos, en el caso de nosotros como gobierno”, señaló el alcalde, al reafirmar la importancia de la colaboración entre sectores para construir una ciudad más competitiva y con mejores oportunidades económicas.

Por su parte, Marco Antonio Salazar, jefe del Departamento de Fomento Económico, informó que, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), tan solo en el ultimo mes se logró la apertura de 30 nuevos negocios que generan más de 90 empleos, lo que representa una señal positiva del dinamismo económico que vive la ciudad de Zacatecas. Explicó que entre los giros que recibieron licencias se encuentran farmacias, restaurantes, mueblerías y otros establecimientos, reflejando la creciente diversificación económica del municipio.

“Esto demuestra el compromiso del ayuntamiento capitalino para seguir impulsando la economía local y facilitar los procesos para quienes desean invertir en nuestra ciudad”, finalizó Salazar.