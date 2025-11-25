¡Tres Gatitas Rescatadas y con Nuevo Hogar!

Gracias a un reporte ciudadano, el equipo de Protección, Defensa y Bienestar Animal acudió al rescate de tres gatitas que cayeron en una alcantarilla.

Nuestras médicas veterinarias las revisaron, alimentaron y cuidaron para asegurarse de que estuvieran fuera de peligro.

Lo más bonito es que encontraron una familia que las adoptó y ya disfrutan de un hogar lleno de cariño.

Gracias a quienes reportan, ayudan y se preocupan por los animales.

Reportes de maltrato animal solo vía WhatsApp al 449 182 33 17.