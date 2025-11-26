Mi Jardín de Flores

Los Dueños de Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, Zacatecas.- Martes 25 de Noviembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

Los Monreal, Dueños de Zacatecas

ZACATECAS de los Monreal, así se debería llamar el estado y no simplemente Zacatecas.

-HOY viene muy fi losa, doña Petra -dice don Roberto- ¿desayunó mole de gallo?

-ES LO que han estado platicando mis marchantas después de la columna de ayer (hoy) que habla de lo ricardo que son esa familia, considerada dueña de Zacatecas.

-ESTÁN PEDORROS, Zacatecas les queda muy grande.

-SÍ, PERO los Monreales Ávila se creen dueños, sobre todo ahora que el David es el gobernador.

-PERO YA mero se les acaba, un año más y pelas…

-DIOS LO oiga, pero la monreleada está carroña: se viene Saúl El Cachorro o Verónica La Mustia, con cualquiera de los dos la dinastía continuara, ¡pobre de mi Zacatecas!

-NO SEA pesimista, Morena tiene mejores cuadros: está el joven Ulises Mejía Haro que es un político experto y conciliador, honesto, que hizo un buen trabajo como alcalde de Zacatecas, también está Alfonso Ramírez Cuéllar, muy serio y experimentado, buen tipo: ya chole con monreales, que no hicieron más que llevarnos al retroceso.

-PUES YA falta poco más de un año para saber quién suple a El Holgazán, quien llegó a palacio con muchas ganas, pero que -desgraciadamente- se fue desinfl ando como globo, ¡qué chasco nos llevanos… al RaTello le siguió un Holgazán

-QUE estuvo peor, pues desde que llegó a la casa de los perros, el David está califi cado como el peor gobernador del país: desde el primer año está al fi nal de todos ina-mo-vible de principio al fi n.

-PERDÓN, pero El Holgazán ya dejó el lugar 32 hoy el desgobernador de Zacatecas ocupa el 31 lugar.

-¡QUÉ GRAN logro… el penúltimo lugar, jajaja!

-ASÍ ESTÁ califi cado: David Monreal lugar 31 de 32.

POBRES Campesinos

-NO cabe duda de que los coyotes son los que lucran con el sudor de los campesinos que son los héroes de la película, pero los más explotados: trabajan el campo de sol a sol y los que le sacan jugo a todo ese trabajo son los coyotes: ellos les compran el frijol hasta en ocho pesos el kilo,y al día siguiente ese mismo frijol lo venden en tiendas y autoservicios a 30 pesos kilo.

-ESOS son pingües negocios: los campesinos son los que trabajan y los coyotes los que ganan, por eso los vemos con sus sombreros de muchas equis y sus trocas fl amantes, urge que los campesinos se organicen y distribuyan sus propio productos para que les rinda su ganancia, de lo contrario el campo seguirá de mal en peor para los productores que sacan la peor parte.

Zacatecas, Sigue Siendo de los Estados más Peligrosos

¿YA VIERON cómo los canadienses no se equivocaron al alertar a sus ciudadanos de no viajar a Zacatecas, por lo peligroso que es? .

HOY la realidad le volvió a dar la razón al gobierno canadiense: en Villa de Cos, asesinaron a siete personas, y entre los sospechosos están cuatro policías de San Luis Potosí, como presuntos responsables.

A VER ahora qué dice el secretario de Turismo el Le Roy Barragán Ocampo, quien se rasgó las vestiduras porque el gobierno de Canadá invitó a sus connacionales a no visitar Zacatecas por lo peligroso que está con tanto asesinato, como alertó hace unos días.

-CON esta noticia, el Le Roy Barragán debe de caminar con la cola entre las patas, pues los canadienses no se equivocaron al recomendar a sus conciudadanos a no viajar a territorio zacatecano.

-¡SANTO DIOS, qué vergüenza!, siete personas perdieron la vida de manera violenta y se cree que fueron los propios policías, que son los que supuestamente nos defi enden de los criminales, ¿hasta dónde ha llegado esta gente mala? .

Y LOS malos organizados están desatados: en Cuauhtémoc, a plena luz del día, uno de esos grupos atacaron una patrulla con polic ías, les lanzaron artefactos explosivos, y los policías tuvieron que ser hospitalizados, de la patrulla ni se diga, fue pérdida total.

YA no hay respeto ni para la policía, ¿hasta dónde vamos a llegar?

ESTAMOS PEOR que en el lejano oeste este gobierno de don David Monreal es un gobierno fallido, con tantos crímenes sin castigo.

-SE deberían de adelantar las elecciones por causas de fuerza mayor, este desgobierno ya valió chetos.

-NUNCA despegó, y yo que creí que nadie superaría a don Alejandro Tello… ¡me equivoqué! El de don David resultó peor gobierno.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.