Eufrosina Cruz Exhibe las Violencias Cotidianas en Encuentro Encabezado por el Ayuntamiento

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, anunció con orgullo la visita de Eufrosina Cruz Mendoza, reconocida defensora de los derechos de las mujeres y niñas indígenas, así como promotora incansable de la igualdad de género y de la participación política sin discriminación. Su presencia en la capital representa un impulso significativo para fortalecer el mensaje de cero tolerancia hacia la violencia de género.

La activista oaxaqueña participará en la conferencia titulada “Equidad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres”, programada para este martes 25 de noviembre a las 5:30 de la tarde en el Teatro Fernando Calderón. Este espacio busca abrir el diálogo y generar reflexión colectiva sobre la urgencia de reconocer y combatir todas las formas de violencia que afectan diariamente a niñas, adolescentes y mujeres en el país.

El presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, extendió una invitación abierta a la población capitalina. “A todos los que gusten acompañarnos, ahí los esperamos”, expresó, enfatizando la importancia de la participación ciudadana en actividades que fomenten el respeto, la igualdad y la construcción de entornos seguros para todas.

Por su parte, Eufrosina Cruz agradeció la invitación del alcalde y de Georgina Arce, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (INMUZAI), destacando la relevancia de crear espacios donde se nombre y se visibilice lo que a menudo se normaliza. “Cuando algo incomoda, se llama violencia. Hay que empezar a nombrar las diferentes violencias que se viven todos los días en todos los espacios”, señaló.

Finalmente, Cruz Mendoza subrayó que la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres no debe limitarse a una fecha conmemorativa. Llamó a la ciudadanía a asumir responsabilidades, acompañar a quienes sufren violencia y recordar que existen instituciones preparadas para brindar apoyo. Reconoció además al Ayuntamiento capitalino por fomentar estos espacios y por contar con un presidente aliado de las mujeres.