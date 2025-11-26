Mazatlán ya Tiene Tema Oficial Para el Carnaval 2026: ¡Arriba la Tambora!

Mazatlán ya prepara una de sus celebraciones más esperadas del año. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció que el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que se celebrará del 12 al 17 de febrero, llevará por nombre: ¡Arriba la tambora!, un homenaje al ritmo que ha marcado la vida del puerto por generaciones.

La presentación se hizo a través de un video con símbolos que representan la identidad mazatleca: gaviotas, mensajeras de esperanza; un niño explorando la playa, como un guiño a las nuevas generaciones; y un mar que, con cada ola, anuncia que el espectáculo está por comenzar. El mensaje central apunta a que la música y la memoria forman parte de la vida diaria en Mazatlán: “Porque en Mazatlán la emoción se vuelve fuerza, la memoria se vuelve destino. Y cuando cada nota suena, el alma vibra con el ritmo del mar. ¡Arriba la tambora, Carnaval Internacional Mazatlán 2026!”.

Esta edición tendrá tres ejes centrales:

La Tambora (Corazón y esencia): El sonido que impulsa la vida en el puerto, distintivo de Mazatlán a nivel mundial y parte fundamental de la vida cotidiana.

La Mujer Empoderada (La Gaviota): Representada por una gaviota, símbolo de fuerza y libertad.

El Niño que viene del Mar (La Curiosidad): Representa la curiosidad y el deseo de preservar la esencial musical ante la llegada de nuevos géneros y estilos.

También se anunció que uno de los carros alegóricos más llamativos estará dedicado a la diversidad y la inclusión, valores fundamentales para la celebración. Además, el 1 de diciembre se dará a conocer el cartel de artistas que formarán parte de esta edición.

El Carnaval empieza desde los preparativos. Este es el calendario de eventos que marcarán el rumbo hacia la gran fiesta:

Primera Manifestación: 11 de diciembre

Segunda Manifestación (Larga): 19 de enero

Cómputo final: 23 de enero

Elección de Reinas: 24 de enero

Velada de las Artes: 7 de febrero

Coronación Rey de la Alegría: 12 de febrero

Coronación Juegos Florales: 13 de febrero

Coronación Reina del Carnaval: 14 de febrero

Primer Desfile: 15 de febrero

Coronación Reina Infantil: 16 de febrero

Segundo Desfile: 17 de febrero

El Carnaval Internacional de Mazatlán, considerado uno de los tres carnavales más importantes del mundo, vuelve a destacar como una celebración que reúne música, tradición y vida frente al mar. Esta edición promete transformar al puerto en un escenario donde se comparte y se vive la identidad mazatleca.