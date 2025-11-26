Presenta Carlos Peña Iniciativa Para que Diputados Federales Atiendan Crisis de Productores

“En Riesgo, la Estabilidad del Campo”, Dice

Por Miguel Alvarado Valle

En conferencia de prensa, el presidente estatal del PRI y diputado local Carlos Peña Badillo, anunció que el Grupo Parlamentario del tricolor, presentará en la LXV Legislatura un Punto de Acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados Federal que atienda con responsabilidad las demandas de las y los productores agrícolas que se han estado manifestando en las carreteras, casetas e instalaciones públicas en distintos puntos del país. El dirigente señaló que el descontento del sector es producto directo de la falta de atención del Gobierno Federal y de decisiones que, dijo, ponen en riesgo la productividad y la estabilidad económica del campo mexicano.

Peña Badillo manifestó su respaldo total al sector agropecuario, el cual afirmó, enfrenta condiciones adversas por los altos costos de la tarifa energética, la falta de renovación de concesiones de agua y la intención del Gobierno Federal de retener y administrar los volúmenes del recurso hídrico desde el centro del país.

Esto, sostuvo, ha generado un clima de incertidumbre entre quienes producen alimentos y sostienen la economía de sus comunidades, “hoy ya no es sólo el costo de la energía o la negativa a renovar concesiones; ya salió el peine: quieren retenerlas para controlar el agua desde el gobierno”, expresó.

Peña Badillo enfatizó que, si bien existe consenso sobre la necesidad de cuidar el agua como derecho humano y recurso estratégico, resulta irresponsable adoptar decisiones que afecten directamente a las y los productores. Esta situación, dijo, explica las protestas que se viven en carreteras y dependencias federales, pues el sector agrícola se siente abandonado y sin canales efectivos de diálogo.

Asimismo lamentó que actores que antes encabezaban movimientos campesinos, como el Barzón, hoy hayan guardado silencio, así como la falta de pronunciamientos de figuras políticas afines a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Durante el anuncio, Peña Badillo informó que junto con las diputadas Isadora Santivañez y Dayan Morales, así como los diputados David González y Roberto Lamas, se presentó una iniciativa con Punto de Acuerdo para que sea votada como de urgente y obvia resolución, con el objetivo de exigir que revise y modifique la propuesta federal relacionada con el manejo de las concesiones de agua.

El dirigente priista advirtió que la iniciativa federal representa un riesgo mayor para el país, pues podría paralizar una de las actividades primarias esenciales de México, afectando no sólo a productores agrícolas sino también a ganaderos, comercializadores y consumidores.

Finalmente, Peña Badillo reiteró que el PRI continuará alzando la voz “sin politiquerías y sin polarizar” en defensa de las y los productores.