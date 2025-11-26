Recibe Presidenta Claudia Sheinbaum a su Homóloga de la República de Honduras, Xiomara Castro, en Palacio Nacional

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a su homóloga de la República de Honduras, Xiomara Castro, con quien posteriormente sostendría una reunión privada.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras, posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

A la mandataria de la República de Honduras, la acompañaron el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.