No Estás Sola: Conoce las Casas Rosas de Aguascalientes

En Aguascalientes cuidamos a nuestras mujeres. Por eso existen ocho Casas Rosas, donde ellas y sus hijos pueden recibir protección, atención médica, apoyo psicológico, orientación legal y acompañamiento, todo de manera gratuita.
Por iniciativa de la gobernadora Tere Jiménez, estos espacios fueron creados para defender los derechos de las mujeres y garantizar su seguridad.
Las Casas Rosas están en: Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.
Además, en Asientos y El Llano hay Centros de Atención que brindan apoyo similar, y contamos con una Casa de Medio Camino, una residencia temporal donde las mujeres pueden resguardarse y recibir ayuda para recuperar su autonomía.
Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, pueden acudir a cualquiera de estos espacios.
Casas Rosas
- AGUASCALIENTES: Calle Nieto No. 1815, Fracc. Modelo, C.P. 20090. Tel. 449 918 25 50.
- CALVILLO: Libertad #205 colonia Centro, C.P. 20800. Tel. 495 956 09 92.
- JESÚS MARÍA: Francisco Javier Mina No. 118 A, Zona Centro, C.P. 20920. Tel. 449 183 20 12.
- PABELLÓN DE ARTEAGA: Filomeno Mata No. 3, Zona Centro, C.P.20670. Tel 465 958 80 77.
- RINCÓN DE ROMOS: Libertad No. 311, Centro Histórico, C.P. 20910. Tel 465 851 45 07.
- SAN FRANCISCO DE LOS ROMO: Av. Cristóbal Colón No. 305, Fracc. Panamericano, C.P. 20300. Tel. 465 110 26 48.
- SAN JOSÉ DE GRACIA: Francisco I. Madero No. 404, C.P. 20500. Tel 465 688 07 68.
- TEPEZALÁ: Adolfo López Mateos No. 301 A, colonia San Rafael, C.P. 20500. Tel. 465 110 25 40.
Centros de Atención
- ASIENTOS: Carretera San Marcos-Aguascalientes No. 440, Loma Bonita, C.P. 20700. Tel 496 688 06 40.
- EL LLANO: Carretera Estatal, San Isidro de la Soledad km 16.3, C.P. 20330. Tel. 449 362 66 48.
Casa de Medio Camino: Atención 24/7. Tel 449 915 87 53.
Para mayor información, comunicarse al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a los teléfonos 449 918 25 50 y 449 910 21 28. Estamos contigo.