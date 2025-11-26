Tere Jiménez Reitera su Compromiso con la Igualdad y la Tranquilidad de las Mujeres de Aguascalientes, Sumándose a Campaña Nacional

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se sumó al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Hoy, lo decimos fuerte y claro: en Aguascalientes, la igualdad y la tranquilidad de las mujeres es un derecho que defendemos y garantizamos con voluntad y determinación. Creemos en la libertad de crecer, construir y aportar; de fortalecer a México y a nuestro estado desde la certeza de que ninguna de nosotras está sola y que todas avanzamos unidas”, afirmó la gobernadora.

Durante La Mañanera de la presidenta de México, Tere Jiménez reiteró que en Aguascalientes se trabaja todos los días para fortalecer la paz y la seguridad de las mujeres, además de impulsar programas y acciones que favorezcan su empoderamiento y desarrollo integral.

“En Aguascalientes, contamos con programas como la Policía Rosa, Casas Rosas, Agentes Rosas, Caravanas Rosas, Tarjeta Rosa, Tarjeta Soluciones, Poder Mujer e Igualdad, Puntos Seguros, Lactarios, Mujeres Jefas de Familia, Caminatas Nocturnas, Crédito a la Palabra de la Mujer, entre muchos otros”, concluyó.