Mi Jardín de Flores

La Ley Vicaria de Doble Filo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

OMAR GARCÍA Harfuch declaró esta semana que Jaciel Antonio N. “El Pelón”, reclutó, entrenó y utilizó a un adolescente para asesinar al presidente municipal de Uruapan. La frase es brutal y necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoce públicamente lo que México lleva años evadiendo: nuestras infancias están siendo captadas, manipuladas y utilizadas como armas por el crimen organizado, mientras el Estado carece incluso de un delito para nombrar este fenómeno: Saskia Niño de Rivera Cover, licenciada en Psicología, con especialidad en criminología.

CHALCHIHUITES, Zacatecas.- Miércoles 26 de Noviembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

La Violencia Vicaria se da en Mujer y Hombre

LA diputada doña Isadora Santivañez Ríos, se refi ere a la violencia vicaria como si esta fuera exclusivamente contra la mujer y no: la mujer muchas veces la utiliza para perjudicar al varón.

EJEMPLOS son muchos: las mamás también ponen a los hijos e hijas en contra del papá, yo he sido testigo de ello, es horrible que le digan al hijo, tu padre es esto y otro, al grado de compararlo con un criminal, cuando está lejos de serlo.

ENTONCES esa ley vicaria sería aplicable tanto a la mamá como al papá.

-COINCIDO CON usted, madre Teresa, hay que reconocer que muchas mujeres hablan mal de sus maridos enfrente de los hijos para generar odio, lo demás viene como en cascada, pero para eso están los juzgados familiares, ¿para qué penalizarlos? .

HABEMOS mujeres muy carajas, basta que el marido traiga perfume de alguna mujer a la que saluda, para incriminarlo inmediatamente acusándolo de infi el: yo a mi viejo no lo celo a pesar de que me ha llegado con olor a esos jabones chiquitos que dan en los hoteles de paso, eso sí, si sospecho le hago lingo lilingo y rápido me doy cuenta si repartió amor: nunca lo he cachado, mi marido, hasta ahorita, me ha sido fiel.

¿CÓMO voy a hablar mal de él a nuestros hijos? Además no me lo creerían, mi esposo es un amor con ellos.

-ENTONCES COINCIDE conmigo: esa ley vicaria no va dirigida contra el hombre, sino también contra la mujer.

-PERO NO sé por qué hay mujeres que se quejan tanto -dice don Roberto-si la principal educadora de la familia es la mujer: mi madre me daba mis buenos coscorrones al tiempo que me reprendía: ¡A sus hermanas se les respeta y apoya, usted es el hombre de la casa y debe de cuidarlas como la niña de sus ojos, recuérdelo, a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, usted es un hombre, no un criminal, no me lo dijo tres veces, al segundo manazo aprendí.

MI PADRE era igual: ¡cuide y respete a sus hermanas, usted es el hombre de la casa!.. Entonces la mujer, como madre, es la que está fallando, pues la educación se mama en casa.

De mal en Peor

-PUES ESA fi scalía general de Justicia va de mal en peor: el francés Cristian Paul Camacho Osnaya inició muy bien pero el hombre se ha venido apagando, hoy resulta que hasta es incapaz de identifi car a las personas asesinadas, de los siete cuerpos sin vida localizados en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí, sólo han identifi cado a uno: Víctor Adolfo Reyes Calixto, desaparecido el 21 de noviembre del presente año, cuyo cadáver ya fue sepultado por sus familiares.

MIENTRAS tanto, los cuatro policías sospechosos de haberles dado piso a esas siete personas, siguen detenidos por investigaci ón, ya que hay muchas evidencias de que fueron los uniformados de San Luis Potosí, los que ejecutaron a esas personas.

-PARECE mentira, ¿cómo es posible que todavía no hayan identifi cado a esos muertitos? No que el francés Cristian Paul era mucha longaniza y se la comía a puños?

-ZACATECAS necesita súper policías de la talla de Omar García Harbuch, el llamado Batman, ese sí que es un verdadero investigador, ha resuelto muchos casos y sale al campo a investigar, no se la pasa en su mullido sillón haciendo horas nalga, no, el Omar sale a rifársela todos los días.

Santos Ramiro Hinojosa Aguayo se Suma a las Protestas

EL ALCALDE de Sombrerete, Santos Ramiro Hinojosa Aguayo, pidió licencia y se sumó a la protesta de los frijoleros, no dijo por cuánto tiempo pero el hombre ya está tirando de topes, diciendo que dejó de mamar del presupuesto.

-LO QUE debería de hacer el Santos Ramiro Hinojosa es aclarar el desvío de recursos y la opacidad en el manejo del presupuesto de egresos de 2024-2025, pues lo acusan de rata por infl ar pagos, adjudicaciones irregulares, fue la regidora Alejandr Olvera Fraile quien lo denunció públicamente.

¿CÓMO es posible que siendo presidente municipal de Sombrerete ande de revoltoso mostrando su otra cara? Es como si el David pidiera licencia al cargo de gobernador y se uniera a protestar en contra de su propio gobierno, como que eso no cuadra.

El Aguerrido Carlos Peña

EL DIPUTADO local y presidente estatal del PRI no deja pasar nada y en rueda de prensa anunció que los legisladores tricolores están en la lucha a favor de los campesinos que la han armado de tos en todas las carreteras del país, porque hoy ya no es sólo el costo de la energía o la negativa a renovar concesiones, ahora quieren retenerlas para controlar el agua desde el gobierno.

-ESOS campesinos pueden incendiar el país, tienen que escucharlos, principalmente El Holgazán que en campaña se rasgó las vestiduras y dijo que él apoyaría a los hombres del campo, pero pues no es así, ni siquiera da la cara El Holgazán.

-EN EL pecado llevará la penitencia.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.