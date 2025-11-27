Consejo de Mejora Regulatoria Suma Nuevos Miembros y Acelera Modernización Administrativa

En un ejercicio de participación plural y con el compromiso de seguir impulsando procesos más ágiles para la ciudadanía, el Consejo de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento Capitalino llevó a cabo su Segunda Sesión Ordinaria, en la cual se tomó protesta a dos nuevos integrantes: Raúl Pacheco Pérez y Carlos Emilio Ramírez Vanegas, quienes se suman al trabajo coordinado para fortalecer las acciones de modernización administrativa.

Durante la sesión, encabezada por la Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, se realizó una exposición detallada sobre el marco normativo que respalda la simplificación y eliminación de trámites burocráticos, con el objetivo de garantizar procesos más eficientes, transparentes y accesibles para la población.

El titular del área, Manuel Castillo Romero, explicó que la homologación de criterios es fundamental para evitar duplicidades en documentos solicitados por las dependencias municipales. “Si en un trámite se pide la CURP pero ese dato ya se encuentra en la identificación del INE, no tiene sentido solicitar información duplicada. Para lograr esta simplificación, es indispensable la aprobación del Consejo; mientras no se dictamine, no podremos avanzar en la optimización de estos procedimientos”, señaló.

Castillo Romero destacó que la simplificación administrativa beneficia directamente a las y los ciudadanos, al reducir tiempos de espera, costos y requisitos innecesarios. Subrayó que esta sesión tuvo también como propósito informar de manera clara y oportuna a todos los sectores representados en el Consejo sobre los avances y líneas de trabajo que se están desarrollando en favor de las y los zacatecanos.