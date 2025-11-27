El Hampa Zacatecana Asalta Granja y Roba 100 Becerros de Engorda en Aguascalientes

Los Robavacas, Desatados

Por Esteban Bonilla López

Aguascalientes, Ags.- Un comando allanó la Granja Jiménez, en la comunidad Carboneras, Tepezalá, en donde sometió al velador, la esposa y dos hijos, para llevarse en un tráiler al menos 100 becerros en engorda, huyendo los delincuentes hacia el municipio de Luis Moya, Zacatecas.

De acuerdo con información proporcionada por Noticiero “El Circo”, alrededor de las nueve de la noche del martes 5, un grupo de delincuentes irrumpió en la mencionada granja, propiedad del ingeniero Miguel Jiménez. Los criminales, que esgrimían fuscas de grueso calibre, sometieron al cuidador, su esposa y dos hijos, arrebatándoles los teléfonos celulares, entre otras pertenencias.

Con todo el tiempo del mundo, subieron a la jaula anclada a un tractocamión, aproximadamente 100 cabezas de ganado, estimadas en tres millones de pesos. Aproximadamente dos horas después, el comando salió del rancho y huyó rumbo al municipio de Luis Moya, Zacatecas, tomando la carretera federal 71.

Cuando ya no escucharon ruidos, las víctimas salieron para ver que el corral estaba vacío y llamaron al propietario y al servicio de emergencia 911. Al lugar se dirigieron policías estatales y municipales, quienes implementaron un operativo, pero los delincuentes tenían una hora aproximadamente de ventaja.

Asimismo, arribaron elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para iniciar con las indagatorias que los lleven a la captura de los criminales.

El atraco lo difundió el propietario de la “Granja Jiménez” a través de los grupos de WhatsApp del gremio ganadero, haciendo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que no baje la guardia y haga su trabajo de proteger a la ciudadanía.