Mazatlán Inicia su Temporada de Avistamiento de Ballenas

Mazatlán, la tierra de venados y el mar de ballenas da inicio a una de las experiencias marinas más esperadas del Pacífico: la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, que se extiende de principios de diciembre a mediados de abril. Durante estos meses, la costa sinaloense se convierte en uno de los mejores lugares para observar a estas especies en su entorno natural.

Cada invierno, miles de ballenas jorobadas migran al Pacífico mexicano para reproducirse y dar a luz a sus crías. En su recorrido, Mazatlán ofrece aguas cálidas y zonas tranquilas que favorecen su comportamiento natural. En las últimas 2 décadas, se estima que más de 8 mil ballenas han pasado por la región, donde también pueden avistarse delfines nariz de botella, lobos marinos y otras especies marinas.

La cercanía de Mazatlán a la ruta migratoria permite recorridos más cortos hacia las zonas de avistamiento, lo que aumenta la probabilidad de encuentros. Además, la topografía submarina de la región favorece la propagación del sonido, lo que permite escuchar con claridad los cantos de las ballenas durante la temporada.

Los visitantes pueden embarcarse en expediciones hacia el Mar de Cortés a bordo de lanchas rápidas que recorren la bahía y diversos puntos emblemáticos del puerto. Durante el trayecto, es posible observar saltos, coletazos y escuchar sus cantos mediante un hidrófono. La experiencia se complementa con información sobre conservación, comportamiento y ecología marina por parte de guías expertos.

Mazatlán cuenta con diversos operadores certificados que ofrecen experiencias de avistamiento responsable, con prácticas enfocadas en la protección del ecosistema marino. Entre ellos se encuentran organizaciones con amplia trayectoria en investigación y educación ambiental, como el Museo Nacional de la Ballena (MUNBA), Onca Exploraciones, así como otros prestadores turísticos autorizados que realizan tours regulados para garantizar la seguridad de los visitantes y el bienestar de la fauna.

Con experiencias que conectan a los viajeros con la vida marina de manera segura y responsable, Mazatlán impulsa un turismo sostenible y se consolida como un destino ideal para vivir el avistamiento de ballenas. Quienes visiten el puerto esta temporada podrán formar parte de un mar de historias, acompañados por las gigantes del océano.