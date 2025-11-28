Aguascalientes Cuenta con la Mejor Trabajadora Social del País; por Segunda Ocasión Recibió el Premio Nacional a la Calidad en Salud 2025

Reconocen a Iris Carolina Simón Martínez

Iris Carolina Simón Martínez recibió el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2025.

A Édgar Salvador Delgado Gloria se le otorgó el Reconocimiento Nacional a la Gestión de la Calidad y Seguridad en la Atención de la Salud 2025.

Esta distinción reconoce su trayectoria profesional, vocación de servicio y aportaciones a la salud pública.

Aguascalientes cuenta con la mejor trabajadora social del país, tras ser reconocida por segunda ocasión por la Secretaría de Salud del Gobierno de México con el Premio Nacional a la Calidad en Salud.

Iris Carolina Simón Martínez recibió el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2025, en la categoría “Acciones de Trabajo Social para el Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud”.

Pero eso no es todo, Édgar Salvador Delgado Gloria también fue galardonado con el Reconocimiento Nacional a la Gestión de la Calidad y Seguridad en la Atención de la Salud 2025, en la categoría “Docencia en Calidad y Seguridad en la Atención de la Salud”.

Ambos fueron premiados por su ejemplar trayectoria profesional y laboral, su vocación de servicio, liderazgo y valiosas aportaciones sociales orientadas a mejorar la salud de la población.

Actualmente, Iris Carolina Simón Martínez, licenciada en Trabajo Social, es subdirectora de Operación Brigada y Territorio en el Servicio Nacional de Salud Pública en Aguascalientes, desde donde impulsa estrategias de autocuidado, atención comunitaria e inclusión de proyectos interinstitucionales, así como programas innovadores que acercan servicios de salud sexual a la población joven.

Con más de 11 años de trayectoria en el sector salud y una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, ella ha contribuido al diseño e implementación de programas que fortalecen la atención médica en el estado y el país.

Édgar Salvador Delgado Gloria, licenciado en Salud Pública, es responsable de la implementación del Modelo de Gestión de la Calidad en Salud dentro de la Dirección de Calidad en la Secretaría de Salud del Estado, donde aporta su liderazgo, compromiso y visión estratégica.

Cuenta con 25 años de experiencia en temas de calidad, su trayectoria se distingue por la formación de profesionales, la consolidación de procesos y una contribución permanente a la mejora continua en los servicios de salud del estado.

Con la entrega de estos reconocimientos, Aguascalientes se consolida como ejemplo nacional en innovación, gestión y compromiso con la salud de la población.

La ceremonia de premiación se realizó en la Ciudad de México y los galardonados estuvieron acompañados por el secretario de Salud del Estado de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán.