El Gabinete de Seguridad Fortalece la Cooperación con Cámaras y Asociaciones del Autotransporte

Habrá Diálogo Abierto y Permanente

Ciudad de México.- Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y con el propósito de fortalecer la comunicación y colaboración con el sector transportista, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob) participaron en una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte para avanzar en la seguridad en carreteras y mantener un diálogo abierto y permanente.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en representación del Gabinete de Seguridad, agradeció la participación de las cámaras, asociaciones y empresas del autotransporte, y escuchó puntualmente las peticiones del sector para atenderlas de manera coordinada.

Señaló que se están robusteciendo las áreas de inteligencia e investigación dentro de la SSPC y que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte que se encuentran en distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República, a fin de fortalecer la cooperación institucional en esta materia. Agregó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se atenderán las peticiones que los representantes de los transportistas plantearon para mejorar la seguridad en carreteras del país y evitar extorsiones.

El secretario García Harfuch subrayó que este tipo de reuniones permiten evaluar y perfeccionar las estrategias en curso para combatir el robo en carreteras. Informó que se programarán encuentros subsecuentes y que se invitará a autoridades estatales y municipales para reforzar la coordinación y dar seguimiento puntual a los acuerdos.

En su participación, el Comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó los avances en el combate al robo en carreteras. Detalló que entre 2018 y 2025 este delito registró una reducción del 54% por ciento. Explicó que, tras un análisis de incidencia delictiva, se identificaron 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor riesgo, lo que permitió diseñar una estrategia integral con corredores seguros, acompañamiento de caravanas, monitoreo del transporte de carga y despliegues operativos apoyados en tecnología. Indicó que la Guardia Nacional ha sostenido 495 reuniones con diferentes cámaras del autotransporte para identificar riesgos, ajustar despliegues, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la confianza con el sector.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, reconoció la asistencia del gremio transportista y destacó su importancia para la economía nacional. Señaló que el Gobierno de México trabaja en soluciones estructurales para su seguridad y refrendó el compromiso de mantener un diálogo permanente para atender las necesidades del sector.

Los representantes de las cámaras del autotransporte agradecieron la convocatoria, reconocieron las acciones implementadas por las autoridades y expusieron las problemáticas que enfrentan. Reiteraron su disposición para colaborar y avanzar en conjunto hacia carreteras más seguras.

En la reunión participaron el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; así como representantes de cámaras, asociaciones y empresas del autotransporte de mercancías, servicios y productos. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso con la seguridad de las familias mexicanas y mantienen abiertos los canales de comunicación para atender las peticiones del sector transportista.