El SNTE Culpa a David Monreal por Cierre de Bulevar

“El Gobernador se Niega al Diálogo”

Por Nallely de León Montellano

En el segundo día de protestas, minutos antes de las 2:00 pm las y los docentes de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) liberaron este viernes los carriles de alta velocidad del bulevar metropolitano en ambos sentidos, como muestra de civilidad hacia la ciudadanía ante las afectaciones por el bloqueo. A pesar del desahogo parcial del tránsito, el plantón permanecerá instalado, informó el secretario general Marcelino Rodarte Hernández.

El dirigente explicó que esta acción no significa ceder al Gobierno del Estado, sino mostrar empatía con la población que ha expresado comprensión hacia el movimiento. “No tenemos enemigos en el pueblo”, dijo, al señalar que el bloqueo derivó de la falta de diálogo por parte de las autoridades educativas.

Rodarte acusó al Gobierno estatal de desinformar y presionar a docentes para firmar su incorporación al sistema federalizado. Relató que varios maestros fueron convocados con el pretexto de resolver dudas, pero al llegar fueron presionados para firmar documentos y se les retiró la credencial.

Aseguró que mientras públicamente se afirma que la medida solo aplicaría a personal con antigüedad de cero a cinco años, en realidad están llamando a firmar a trabajadores con hasta 25 años de servicio. “Están mintiendo y están engañando, y ese engaño va a traer consecuencias gravísimas para el sistema estatal”, afirmó.

El líder sindical también advirtió que la federalización bajo los términos actuales podría generar una fractura interna sin precedentes. Señaló que, en una misma escuela, habrá maestros estatales y federales, docentes afiliados a distintas secciones, y personal adscrito a diversos regímenes de seguridad social, lo que generará confrontación laboral.

Añadió que la afectación “más profunda y lesiva” será para el sistema de pensiones. En este contexto, Rodarte afirmó que la Sección 58 corre el riesgo de desaparecer como consecuencia de este proceso. “El temor de la Sección 58 es claro, no les va a tocar a ellos, y desaparecerán las siglas, pero el movimiento magisterial tiene años y tiene vida para rato”, expresó.

El dirigente también cuestionó a la titular de la Secretaría de Educación, a quien acusó de haber “traicionado” al magisterio durante la reforma al Issstezac cuando era diputada. Señaló que, pese a que antes se manifestaba en contra, terminó firmando la reforma, por lo que ahora —dijo— su llamado a las “bondades” de la federalización carece de credibilidad.

Respecto a los trabajadores que han firmado en las últimas horas, Rodarte aseguró que lo han hecho bajo presión y por temor a perder prestaciones o estabilidad. Denunció que en los últimos días numerosos docentes han recibido deducciones salariales de entre 500 y 600 pesos sin explicación, lo que consideró parte de un intento de intimidación. También recordó que varios pagos pendientes desde septiembre no han sido cubiertos para todo el personal. Aun así, insistió en que los recursos para el cierre del año “ya están negociados” y que el Gobierno no puede usar el aguinaldo ni la quincena como forma de chantaje.

Finalmente, el secretario general informó que el plantón permanecerá en el bulevar mientras se realiza un balance interno y más tarde anunciarán si las acciones se mantienen durante el fin de semana. Señaló que existen posibilidades de concretar una mesa tripartita —federación, estado y sindicato— para revisar el proceso de federalización, que calificó como “engañoso” y urgente de transparentarse.