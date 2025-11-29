Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Premio Nacional de Deportes 2025

“Gracias por la Alegría que le dan al Pueblo de México”

El Premio Nacional de Deportes 2025 consiste en un apoyo de 800 mil pesos que se entrega de forma directa a las y los deportistas

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a 16 atletas mexicanos, entrenadores, jueces/árbitros con el Premio Nacional de Deportes 2025, en su 50 Aniversario, a quienes agradeció por la alegría que le brindan al pueblo de México en cada momento que ponen en alto el nombre del país.

“Les admiramos mucho: Admiramos en ustedes su disciplina. Admiramos en ustedes la entrega. Admiramos en ustedes el ejemplo que le dan a las niñas, a los niños, a las y a los jóvenes. Los admiramos siempre. Gracias por esa alegría que le dan al pueblo de México y muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestra patria”, destacó durante la ceremonia que se realizó en el Patio Central de Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las y los deportistas, a recordar que durante sus participaciones en competencias recuerden siempre que representan a un país grandioso, con una gran historia, cultura y un pueblo maravilloso, generoso y extraordinario.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, felicitó a las y los deportistas que reciben este reconocimiento, destacando que son ellos el mejor referente de la importancia del deporte como un eje transformador en la sociedad. Informó que el premio que hoy se entrega es de cerca de 800 mil pesos, lo que representa una inversión de casi 20 millones de pesos (mdp) a nivel nacional, así como en los premios estatales.

Agregó que, como parte del Plan Nacional para el Deporte, se realizan las siguientes acciones: en la categoría de alto rendimiento se incrementó en más de 100 millones de pesos la inversión de becas directas a los deportistas, lo que representa un 36 por ciento más y el aumento más significativo en los últimos 21 años. Agregó que también se han fortalecido los apoyos para competencias, campamentos, concentraciones, viajes, capacitaciones y hospedaje.

Asimismo, destacó que se han organizado las federaciones deportivas más relevantes para atender a los atletas y por primera vez los deportistas tienen voz y voto en la elección de sus dirigentes deportivos. Señaló que, en consecuencia, han mejorado los resultados en materia deportiva: se han logrado mil 842 medallas en competencias internacionales de diferentes disciplinas (966 medallas en deporte convencional y 876 en deporte paralímpico).

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, felicitó y reconoció a quienes fueron galardonados con el Premio Nacional de Deportes 2025, además recordó que el deporte es una herramienta que ayuda a transformar la vida de la población y de las comunidades ya que es una actividad que iguala a todos y todas.

La atleta galardonada con el Premio Nacional de Deportes 2025 de la disciplina de tiro con arco, Andrea Maya Becerra Arizaga, puntualizó la importancia de que más mexicanas y mexicanos vean al deporte como un lugar seguro para desarrollarse y para hacer sus sueños realidad.

La Presidenta entregó el Premio Nacional de Deportes 2025: en deporte no profesional a Andrea Maya Becerra Arizaga de Tiro con arco; Alegna Aryday González Muñoz de Atletismo; Uziel Aarón Muñoz Galarza de Atletismo y Osmar Olvera Ibarra de Clavados. En deporte profesional a Isaac Del Toro Romero de Ciclismo. En deporte paralímpico a Luis Carlos López Valenzuela de Paratletismo y Osiris Aneth Machado Plata de Paratletismo.

Asimismo, a los entrenadores de atletismo Alejandro Laberdesque Vázquez y de tiro con arco Karen Selene Montellano Ruvalcaba. A las juezas y árbitras de Taekwondo, Araceli Ornelas Caballero y de Para Powerlifting, Leslie Selene Velázquez González. Por trayectoria destacada en el deporte mexicano a María Lorena Ramírez Nahueachi en Atletismo Ultramaratones; Gabriela Belem Agúndez García en Clavados; Donovan Daniel Carrillo Suazo en Patinaje sobre hielo y José Arnulfo Castorena Vélez en ParaNatación. Por fomento al deporte a Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez. Y finalmente, se entregó un reconocimiento honorífico a la entrenadora de clavados Ma Jin por su trayectoria y resultados con el equipo de clavados durante este 2025.