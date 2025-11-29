Realiza DIF Capital Plática Para Prevención de Accidentes en motocicleta en Escuela de la Capital

Con la Finalidad de Prevenir y Evitar Accidentes con los que se Puede Adquirir una Discapacidad o Incluso la Muerte

Debido al incremento de accidentes en motocicleta que se ha registrado en la entidad, DIF capital a través del área de Discapacidad e Inclusión, llevó una plática a las y los estudiantes del CBTIS No. 23, Prevención de la “Discapacidad adquirida por accidentes en motocicleta”.

Cabe destacar que uno de los temas prioritarios para la Presidenta Honorífica de DIF municipal Zacatecas, Karla Estrada, es ser un municipio preventivo antes que reactivo, por ello, la finalidad es que este tipo de pláticas se continúen llevando a las escuelas preparatorias de la capital.

Nancy Flores Perea encargada del área de Discapacidad e Inclusión, informó que este tipo de pláticas se llevan a cabo con el objetivo de crear conciencia en los jóvenes que utilizan este medio de transporte para prevenir y evitar accidentes, con los cuales se puede adquirir alguna discapacidad o incluso la muerte.

En este sentido informó que durante este año se han presentado más de 500 accidentes en motocicleta en la entidad, registrándose al menos 84 fallecimientos y 60 personas con lesiones.

Asimismo, dio a conocer que los principales factores de riesgo son el exceso de velocidad, la conducción distraída, el consumo de alcohol o drogas, la falta de equipo de seguridad, la negligencia de otros conductores, los factores ambientales (como la lluvia o niebla), así como las condiciones del propio vehículo, entre otros.

Algunas de las principales recomendaciones para prevenir accidentes, es moderar la velocidad, no exceder el número de pasajeros y usar siempre el equipo de protección, “existen diferentes tipo de cascos, pero se tiene que ser cuidadoso al adquirir uno, la fecha de caducidad en los cascos es de 3 a 5 años siempre y cuando se hayan adquirido nuevos; comprar cascos usados no es recomendable; siempre es fundamental tomar en cuenta todos los aspectos para salvaguardar la seguridad del conductor y sus acompañantes”, concluyó.

Las autoridades educativas de preparatoria que estén interesadas en llevar estas pláticas para las y los alumnos, pueden acudir a las instalaciones de DIF Municipal Zacatecas, ubicadas en Parque Magdaleno Varela Luján s/n, mejor conocido como Parque Hundido o llamar al 4929239424 ext. 405.