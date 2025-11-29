Reconocen la Excelencia y Buenas Prácticas de las Empresas en Aguascalientes

En los CLIA Awards 2025

Se entregaron premios en tres categorías: Excelencia Empresarial, Historias de Éxito y Takumi del Año.

Este galardón busca visibilizar y celebrar el talento humano, la mejora continua y la colaboración.

En representación de la gobernadora Tere Jiménez, el secretario general de Gobierno (Seggob), Antonio Arámbula López, encabezó la ceremonia de premiación de los CLIA Awards 2025, un reconocimiento que se otorga a las empresas y equipos que, a través de su liderazgo y buenas prácticas, contribuyen al desarrollo del sector industrial de Aguascalientes.

“Este clúster representa lo que somos como estado: innovación, trabajo en equipo, fuerza, liderazgo y talento. Gracias al impulso de personas como ustedes, Aguascalientes compite en las grandes ligas y se consolida como una potencia automotriz a nivel global. En la administración de la gobernadora, impulsamos a las empresas para que compitan en mercados globales y atraigan nuevas oportunidades de crecimiento”, destacó el secretario general de Gobierno.

Antonio Arámbula López y representantes del Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA) premiaron a las empresas en tres categorías.

Las y los ganadores fueron:

Jesús Guillermo Espinosa Gracia, director general de AUMOVIO Aguascalientes, en la categoría Excelencia Empresarial, que distingue a la alta dirección.

La empresa Mexstamp, Stamping & Engineers Group OESA, con el proyecto “Aumento de productividad línea blanking 500-2”. Este galardón lo recibió el líder del equipo, Alejandro Sánchez, en la categoría Historias de Éxito, que premia a los equipos de alto rendimiento.

José Eduardo Capuchino Lara, integrante del equipo de producción de Planta Pintura A2 Nissan Mexicana, en la categoría Takumi del Año, que reconoce al talento operativo.

Finalmente, Armando Ávila, presidente del CLIA, reafirmó su compromiso de continuar impulsando la excelencia industrial: “Este es un evento en el que celebramos el trabajo en equipo y las mejores prácticas en las empresas. El apoyo y la visión compartida con el Gobierno del Estado son fundamentales para seguir impulsando en sinergia las mejores condiciones de competitividad en Aguascalientes”, resaltó.

Cabe destacar que en esta edición participaron 16 proyectos que presentaron sus mejores prácticas y fueron calificados por un Comité de Evaluación, conformado por representantes de la industria, academia y gobierno.

Durante el evento que se realizó en el Hotel Marriott, también estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo del CLIA, empresarios y autoridades del gobierno estatal.