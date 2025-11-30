Concurso “Vive y Captura Zacatecas” Destaca el Talento Visual de la Ciudadanía.

El Ayuntamiento de Zacatecas dio a conocer los resultados del concurso de fotografía “Vive y Captura Zacatecas”, una iniciativa impulsada por el regidor Reginaldo Ávila Arciniaga, presidente de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, en coordinación con la Dirección de Turismo. El certamen logró un notable alcance con 105 participantes, quienes compartieron imágenes que reflejan, desde distintas miradas, la riqueza visual, arquitectónica y cultural de la capital.

El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la reunión preliminar para la selección de las fotografías finalistas. Durante esta sesión, el jurado realizó un análisis detallado de cada una de las propuestas, tomando en cuenta criterios fundamentales como la originalidad, la calidad técnica, la relevancia, la representación de la arquitectura y los espacios públicos, así como la esencia cultural de Zacatecas. Tras este proceso, fueron elegidas 10 imágenes destacadas, mismas que avanzaron a la etapa final de deliberación.

El regidor Reginaldo Ávila destacó que este tipo de actividades permiten involucrar de manera directa a la ciudadanía en la promoción turística del municipio, fortaleciendo al mismo tiempo el sentido de identidad y pertenencia hacia la capital. Subrayó que el concurso se consolida como un espacio que impulsa el talento artístico local y fomenta nuevas formas de mostrar al mundo la belleza de Zacatecas.

Gracias al respaldo del presidente municipal Miguel Varela Pinedo, el concurso pudo realizarse con éxito, ofreciendo premios en efectivo para los primeros tres lugares: 3,000 pesos para el tercer lugar, 5,000 para el segundo y 10,000 pesos para el primer lugar.

En esta edición, el primer lugar fue otorgado a Víctor Hugo Trejo, autor de la fotografía titulada “Zacardecer”, una imagen que cautivó al jurado por su técnica, composición y capacidad para capturar la esencia única de la capital.