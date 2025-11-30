¡Cumplimos! Más de Tres Millones de Mujeres Reciben la Pensión Mujeres Bienestar: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Encabeza Asamblea en Puerto Morelos, Quintana Roo

La Pensión Mujeres Bienestar otorga de forma bimestral un apoyo de 3 mil pesos para las mexicanas de entre 60 y 64 años.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, nunca más calladitas las mujeres en México”, agregó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Puerto Morelos, Quintana Roo, 29 de noviembre de 2025.- Desde Puerto Morelos, Quintana Roo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó, que la Pensión Mujeres Bienestar –a la que se comprometió en campaña– es hoy, una realidad en el país y actualmente se otorga a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

“¡Cumplimos! Cuando estuve por aquí en campaña dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo y hoy es una realidad en nuestro país, más de 3 millones de mujeres que tienen entre 60 y 64 reciben un apoyo”, puntualizó.

Agregó que las mujeres tienen derecho a soñar, a participar y a prepararse, por ello, señaló que se están creando los Centros LIBRE para las Mujeres en cada uno de los municipios del país, pensados como espacios de recreación con talleres y actividades gratuitas, así como de apoyo con orientaciones psicológicas y jurídicas.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, nunca más calladitas las mujeres en México”, comentó.

Recordó que, como llegó una mujer a la Presidencia de la República, también lo hicieron todas las mujeres. Y para recordar el papel que han tenido las mujeres en la historia, se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y con ello se establecieron 18 días en los que se iza la bandera en honor a las heroínas de la patria, como Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, entre otras.

“Son momentos de transformación en nuestro país, hermosos momentos que estamos viviendo. Hay que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de este momento trascendental en la historia de México. Hay quienes nos critican y piensan que por ser mujeres nos vamos a debilitar, todo lo contrario, no conocen a las mujeres, nosotras mientras más nos dicen más nos fortalecemos, por eso que vivan las mujeres, que vivan las mujeres mexicanas”, resaltó.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a las mujeres a acercarse a esta dependencia para formar parte de la transformación en beneficio de las mujeres para hacer del país una nación menos machista y que nunca más una mujer se sienta sola o que vale menos, por ello, informó que, con la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo, ya se distribuye la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en maya.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó que es tiempo de mujeres libres de violencia, por ello en México se dice no al machismo, no al clasismo y no al racismo, ya que hay una Presidenta que defiende, protege y tiene como prioridad a las mujeres.

La beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, Martha Patricia, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por la entrega de este apoyo que abre nuevas oportunidades para quienes tienen de 60 a 64 años, además, resaltó que las mujeres de todo el país están con ella.