Persisten en Zacatecas Carencias en Servicios, Inseguridad y Desigualdad: Marco Vinicio Flores

“Concentración del Poder y Debilitamiento de Contrapesos Afectan al Estado”

Por Nallely de León Montellano

Durante la más reciente sesión del Consejo Ciudadano y del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), dirigentes y representantes del partido plantearon un diagnóstico crítico sobre el escenario político nacional y, al mismo tiempo, hicieron un llamado a fortalecer la cohesión interna en Zacatecas ante el proceso electoral que se aproxima. En su intervención, el diputado local Marco Vinicio Flores expuso que, desde su perspectiva, México atraviesa un deterioro institucional acumulado en los últimos años.

Señaló que la concentración del poder y el debilitamiento de contrapesos democráticos han derivado en un contexto que afecta directamente a estados como Zacatecas, donde persisten carencias en servicios, inseguridad y desigualdad.

El legislador presentó el primer informe de actividades de la bancada de MC en la LXV Legislatura y afirmó que el trabajo del grupo parlamentario busca posicionarse como una fuerza que protege libertades y derechos frente a lo que calificó como tendencias autoritarias.

Entre los temas que destacó, se encuentran iniciativas sobre libertad de expresión, regulación para impedir injerencia del crimen organizado en procesos electorales, derechos laborales, protección a la niñez y movilidad urbana.

También mencionó propuestas para fortalecer municipios, transparentar el uso de recursos públicos y elevar la participación ciudadana como parte de una agenda que, aseguró, coloca a MC como un actor de oposición con planteamientos propios en el Congreso del Estado.

En otro momento de la jornada, la presidenta del Consejo Estatal, Tere Villegas, hizo un llamado a la militancia a mantener la unidad interna y preservar la identidad del movimiento como una alternativa distinta a los partidos tradicionales.

Consideró que la congruencia es un elemento central para sostener la confianza que –afirmó– MC ha ganado entre sectores ciudadanos desencantados de otras expresiones políticas.

Villegas reconoció la presencia de la dirigencia nacional, así como el trabajo de la Comisión Operativa Estatal en la consolidación de estructuras municipales y en la articulación con sectores como el educativo y la comunidad migrante.

Recordó que MC se encuentra en un proceso de crecimiento territorial y organizativo en municipios como Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Loreto, Río Grande y Sombrerete, entre otros. Aseguró que el momento político exige evitar prácticas de la “vieja política” y mantener claridad en el rumbo del partido en la entidad. Para la dirigencia local, la consolidación de comisiones operativas municipales y la articulación con diversos sectores sociales serán clave rumbo a 2027.

La sesión concluyó con la participación de liderazgos estatales y militantes que refrendaron su intención de fortalecer la presencia de MC en Zacatecas en medio del debate nacional sobre derechos, libertades, modelos de gobierno y la necesidad de mecanismos más efectivos de participación ciudadana.